Deportes Concepción apostó por este zurdo zaguero argentino de mucha experiencia como refuerzo y Patricio Almendra lo tenía como un indiscutido en la última línea. Pero ese plan deberá cambiar, pues el argentino Fausto Grillo sufrió una lesión muscular que complica un poco más el panorama del DT lila.

Todo ocurrió en el partido ante Cobresal, cerca de la hora de juego. Por eso mismo, Grillo salió reemplazado y le dejó su lugar a Cristián Suárez, quien disputó la última media hora como acompañante del uruguayo Norman Rodríguez. “No me desgarré nunca en mi carrera, no sé bien cómo es”, apuntó el ex O’Higgins.

“Sentí un apretón en un forcejeo con (Steffan) Pino. No pude aflojar, se estaba metiendo dentro del área. Lo acompañé como podía. Ojalá no sea nada, pero siento un poco de dolor. Trataré de hacer todo lo posible para estar el fin de semana”, agregó Grillo luego del empate ante los Mineros.

Fausto Grillo lucha con Fernando Zampedri en el Claro Arena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Pues bien, al trasandino surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield le tocará experimentar por primera vez este tipo de lesiones: según Yo Soy del Conce, Grillo “presenta un desgarro menor en el isquiotibial que lo mantendrá al margen de las canchas por al menos 21 días“.

Una mala noticia para Almendra y su staff técnico, quienes consideran a Grillo como un bastión en la zaga. El argentino de 33 años se perderá al menos tres partidos del León de Collao, que lucha por salir de los puestos de más abajo en la tabla de posiciones.

Cristián Suárez reemplazó a Grillo ante Cobresal. (Andres Pina/Photosport).

No jugará ante Coquimbo Unido como visitante. Tampoco frente a Ñublense en casa ni ante Audax Italiano el 28 de febrero, 6 y 13 de marzo, respectivamente. Pero podría estar de vuelta para jugar contra Colo Colo el 5 de abril en la octava jornada.

Fausto Grillo da respaldo irrestricto a Patricio Almendra en Deportes Concepción

De todas formas, el zaguero de Deportes Concepción le dio el 200 por ciento del apoyo a Patricio Almendra, cada vez más cuestionado en la hinchada y también en la dirigencia por el rendimiento del equipo al cabo de cuatro fechas. Apenas un punto, una cosecha que hace vislumbrar que el equipo peleará por no descender.

“Lo vamos a sacar adelante. Algo lo aprendí en este club, me gusta involucrarme mucho, hay resiliencia. Es un club que lo desafiliaron, la gente lo devolvió y hoy estamos en primera división. Nos tenemos que matar en el campo de juego para mantener a Deportes Concepcion en primera”, manifestó Grillo, quien llegó a Nonguén desde Atlético Tucumán de Argentina.

Patricio Almendra cuenta con el respaldo público total de un referente. (Eduardo Fortes/Photosport).

Sobre el compromiso con Almendra, fue muy elocuente. “200 por ciento o más. Pato nos inculca Deportes Concepción. Yo que soy nuevo y que llegué, de no conocer salvo de nombre, tuve una gran charla con él y me comentó toda la historia. Quiere mucho al club, no va a querer lastimarlo nunca. Lo respaldamos y él a nosotros. Hasta que él tome la decisión, ojalá nunca sea, estamos con él”, sentenció Grillo. Aunque la posibilidad de salida del DT quedó en el aire…

Deportes Concepción suma apenas un punto en cuatro partidos disputados por la Liga de Primera 2026.

