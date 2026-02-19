Deportes Concepción ultimaba detalles para disputar un derbi de la región del Bío Bío cuando se destapó que un refuerzo que apuntaba a pieza clave negociaba con Nacional de Uruguay una posibilidad de fichaje. Por esa razón, Mauricio Vera quedó fuera del duelo ante Universidad de Concepción.

Para colmo de los lilas, el Campanil ganó ese partido por 2-1 tras haberse ido al descanso en desventaja gracias a un gol de penal de Joaquín Larrivey. Con el correr de los días, se confirmó el préstamo de Vera al Bolso. Y el trasandino arribó a Montevideo.

Lo hizo con la plena convicción de haber tomado la alternativa correcta. “Desde el momento uno que me hicieron llegar la posibilidad tenía claro lo que quería. Lo único que me interesaba era solucionar todo lo antes posible para estar acá, me moría por estar”, reconoció Vera, quien en Chile también jugó en San Luis de Quillota.

Mauricio Vera (6) marca a su compatriota argentino Martín Sarrafiore. (Jorge Loyola/Photosport).

De hecho, de ahí lo conocía Patricio Almendra. Algo muy parecido a lo que le ocurrió con el DT de Nacional, que lo había tenido en Boston River. “Sin duda primó eso. En gran parte es por haber estado con Jadson (Viera) y todo su cuerpo técnico. Y después todo lo que significa este club”, aseguró Mauricio Vera.

Sobre el interés repentino y la negociación frenética también habló. “Es fútbol. Estas cosas épicas no pasan tan habitualmente, pero son momentos y soy partidario de que los momentos hay que aprovecharlos. Sentía que es una oportunidad que no podía dejar pasar, hice todo lo posible para poder estar acá”, reconoció el Mauro Vera.

Publicidad

Publicidad

ver también DT de Deportes Concepción confirma la inminente salida de Mauricio Vera a un gigante de Uruguay: “Está viendo…”

Mauricio Vera habla como jugador de Nacional de Uruguay tras salir de Deportes Concepción

Es un hecho que Mauricio Vera duró muy poco en Deportes Concepción, aunque los lilas lo cedieron con opción de compra a Nacional de Uruguay. De todas formas, podrían ganar dinero con este traspaso, a pesar de que eso repercute en que se debilita el plantel conformado para la Liga de Primera 2026.

Pero desde que surgió esta chance, Vera no tuvo dudas. “Iba a hacer todo lo posible para llegar, después dentro de todo se definió bastante rápido. Eso me dio la tranquilidad entre comillas de estar hoy acá y pensar acá desde adentro”, afirmó el mediocampista de 27 años.

Mauricio Vera jugó en San Luis de Quillota durante 2023. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Y sobre sus características de jugador prefirió no opinar mucho. “Soy volante central. Después no soy el único del plantel, acabo de llegar. Estaré a disposición para lo que Jadson necesite. Me siento muy bien, se imaginan la motivación que tengo de llegar a un club como Nacional”, reveló Vera.

“La principal motivación es la Libertadores, con un DT que ya conozco, en un fútbol donde estuve dos años. Con ganas de que todo empiece cuanto antes. Todos son jugadores de mucha calidad y jerarquía. No quiero nombrar uno en particular, es un plantel muy importante”, dijo Mauricio Vera.

Jadson Viera, el DT de Nacional de Uruguay. (Focouy/Photosport).

Publicidad

Publicidad

También le contó a los hinchas de Nacional qué pueden esperar del entrenador. “Jadson quiere intensidad y personalidad. Eso se siente. Cuando las cosas no están saliendo, le va a encontrar la vuelta a todo lo que quiere mostrar de su equipo y sus jugadores”, afirmó Vera del otrora zaguero central que jugó en Lanús y Nacional, entre otros clubes.

ver también ¿Descenso? La estadística que amenaza a Concepción y un campeón del fútbol chileno con el Fantasma de la B

Revisa las declaraciones de Mauricio Vera, nuevo refuerzo de Nacional