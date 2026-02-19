El mercado de fichajes está a horas de cerrarse y, con ello en mente, Deportes Concepción se puso manos a la obra para encontrar al reemplazante de uno de sus nuevos refuerzos, Mauricio Vera, jugador que partió a la liga uruguaya.

En uno de los casos más inesperados de esta ventana de transferencias, el jugador argentino, que fue anunciado en diciembre como el nuevo jugador del León de Collao en su regreso a la Primera División, se bajó del equipo y se marchó a Nacional de Uruguay.

Con 27 años, el volante aceptó la oferta charrúa y dejó impactado a los lilas, ya que el jugador sumó minutos en las derrotas de los penquistas contra O’Higgins y Universidad Católica. Pero como lamentarse no servirá de nada en esta situación, Conce se puso a buscar y encontró a su reemplazante.

El nuevo refuerzo que prepara U de Conce

El cuadro penquista ha comenzado con el pie izquierdo su esperado regreso a la Primera División, sumando tres derrotas en tres partidos disputados. Por lo que el equipo seguirá buscando reforzarse y, para ello, según revela Sabes Deportes se sumará Yonathan Rodríguez.

El volante de 32 años con paso por clubes como Cerrito, Gimnasia y Esgrima, Nacional y Racing de Montevideo llegará este jueves a Biobío, en una operación que se terminó de concretar el miércoles por la noche, acorde a lo que revela el medio.

Yonathan Rodriguez será el nuevo refuerzo de Deportes Concepción. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El 2026 de Deportes Concepción

Tras lograr el ascenso, luego de vencer a Cobreloa en la final de la liguilla, el cuadro penquista anunció a grandes refuerzos para esta temporada, entre ellos el portero campeón de Copa Libertadores, César Dutra.

Además de los jugadores Nery Veloso, Cristián Suárez, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Jorge Henríquez, Matías Cavalleri, Ethan Espinoza, Ignacio Mesías, Misael Dávila, Aldrix Jara y Leonardo Valencia.