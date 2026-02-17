Llegó como gran refuerzo a Deportes Concepción, jugó 162 minutos y ahora se marcha para jugar Copa Libertadores

Deportes Concepción sufre dentro y fuera de la cancha. El elenco lila es último en la Liga de Primera con tres derrotas al hilo. Para peor, una de sus máximas figuras abandona el barco y se va a Uruguay a jugar la Copa Libertadores.

Esto tiene relación con Mauricio Vera que el pasado 29 de diciembre fue anunciado en el cuadro recién ascendido a la máxima categoría del fútbol chileno. “Hemos sellado el acuerdo para que el volante argentino de 27 años vista de lila en nuestro retorno a la Primera División”, destacaron. Por lo que el trasandino fue uno de los refuerzos de mayor categoría.

Por lo mismo, fue titular en los primeros encuentros ante O’Higgins y Universidad Católica. Pero tras disputar 162 minutos, el volante decidió dejar atrás su trato con Concepción, para ir a jugar a Nacional de Uruguay. La salida de Christian Oliva al Santos, obligó al “Bolso” a buscar un reemplazante y todo apuntó a Vera.

Por lo mismo, el jugador no fue ni convocado para el último duelo frente a la Universidad de Concepción. “No tendría un jugador que no esté con su cabeza 100 por ciento acá. Yo me vine de Emiratos Árabes a jugar por el Conce, todos los casos son distintos. No soy de privar ni cerrar las puertas a un jugador”, recalcó Patricio Almendra tras el duelo del domingo.

El último refuerzo de Deportes Concepción

Ante esto, todo indica que Mauricio Vera será nuevo jugador de Nacional. Desde Uruguay indican que la negociación contempla 50 mil dólares por préstamo de un año y con opción de compra. Lo que significa el pagó de más de 160 mil dólares por el 70% de la ficha.

Incluso se detalla que este miércoles llega y de inmediato se pondrá bajo las órdenes de Jádson Viera, quien ya lo dirigió anteriormente en River Plate de Uruguay. Vínculo que fue determinante a la hora de decidir su salida de Chile.

Ante esto, según el Diario de Concepción el cuadro lila buscará a contrarreloj un reemplazante del volante trasandino. Esto debido a que este jueves finaliza el mercado de fichajes y el “León de Collao” necesita al menos una variante para afirmar el mediocampo. Especialmente para revertir el complicado inicio de campeonato que los tiene como colistas absolutos.