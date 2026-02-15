La Universidad de Concepción tiñó de amarillo el Clásico Penquista. Este domingo el Campanil logró una remontada por 2 a 1 frente a Deportes Concepción, quedándose con un partido caliente tanto dentro como fuera de la cancha.

Si bien el comportamiento de ambas hinchadas en el Estadio Ester Roa Rebolledo fue de aplaudir, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Aunque no lo que nadie vio venir es que un jugador del plantel de la UdeC le pondría más picante a las cosas.

Una figura que ya marcó esta temporada y que no pudo estar por lesión sorprendió con un mensaje luego de lo ocurrido en el sur del país. Ahí le tocó la oreja y con todo al León de Collao con una provocadora frase.

Luis Rojas le pone picante al triunfo de la U de Conce ante Deportes Concepción

El trirunfo de la U de Conce frente a Deportes Concepción se encendió a pesar de que ya finalizaron los 90 minutos. Luis Rojas, una de las grandes figuras del Campanil, dejó la escoba con un polémico mensaje contra su archirrival.

El atacante formado en la U de Chile marcó en el triunfo ante Coquimbo Unido en la primera fecha, pero desde entonces desapareció. Un esguince de ligamento colateral medial tiene al goleador sin poder sumar minutos, pero igual se las arregla para dar que hablar.

Este domingo Luis Rojas llegó como un hincha más a ver el Clásico Penquista. Ahí, luego del pitazo final, la estrella de la U de Conce fue a su cuenta de Instagram para publicar una imagen con una frase que desató la ira de Deportes Concepción: “Clásico es domarte“.

Acompañado de un emoticón de un león y dos cadenas, el delantero le tocó la oreja a los lilas. Una situación que genera revuelo en redes sociales, con hinchas divididos al respecto.

El resultado lo celebran en grande en el Campanil. Sumando su segundo triunfo en tres partidos, se ilusionan con mantenerse peleando en la parte alta y más luego de una remontada sufrida en el Ester Roa Rebolledo.

La U de Conce disfruta de una victoria más que importante ante Deportes Concepción. Luis Rojas se sigue recuperando de su lesión mientras aprovecha de mostrar su compromiso con el club, incluso fuera de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U de Concepción?

Luis Rojas y la U de Conce celebran el triunfo en el Clásico Penquista antes de poner la mira en su próximo objetivo. El domingo 22 de febrero a partir de las 12:00 horas el Campanil visita a Deportes La Serena por la Liga de Primera.