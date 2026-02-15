Este domingo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción animarán una nueva versión del clásico penquista por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.
El Campanil arrancó con el pie derecho tras vencer al campeón vigente, Coquimbo Unido, pero luego sufrió un duro 3-0 ante Audax Italiano. El León de Collao, en tanto, sigue en cero: perdió 2-1 frente a O’Higgins y 2-0 contra Universidad Católica.
¿A qué hora juega U. de Concepción vs. D. Concepción y dónde ver EN VIVO?
Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción juegan este domingo 15 de febrero, desde las 12:00 hrs. en el en el Ester Roa, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.
El partido entre el Campanil y el León de Collao, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Por segundo año seguido, ambos coinciden en Primera División tras lograr el ascenso desde la B la temporada pasada. En esa campaña, el derbi de Concepción tuvo una particularidad: cada uno celebró en cancha ajena.
