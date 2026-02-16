Pronósticos Benfica vs Real Madrid: una revancha rápida después del gol de Trubin en la Champions League

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Benfica vs Real Madrid, por los dieciseisavos de final de la Champions League.

Benfica y Real Madrid se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Champions League, tras protagonizar uno de los episodios más recordados de la fase de liga. En aquel cierre dramático, Anatoliy Trubin, portero del cuadro portugués, anotó de cabeza a los 98 minutos el gol que selló la milagrosa clasificación de su equipo.

Ambos llegan con buenas rachas en sus respectivas ligas. El conjunto dirigido por José Mourinho se mantiene invicto, con 15 triunfos y siete empates, aunque todavía está a siete puntos del líder, Porto. Por su parte, los dirigidos por Álvaro Arbeloa encadenan ocho victorias consecutivas en liga, aunque en ese mismo periodo sufrieron duras derrotas en Supercopa, Copa del Rey y la mencionada caída ante Benfica, que les impidió acceder directamente a los octavos de final.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de realizar tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en Benfica vs Real Madrid

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 1.83 Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Vangelis Pavlidis 2.00

Promesa de goles como en el cierre de la fase de liga

En cuatro de los últimos cinco partidos de Benfica como local, los dos equipos anotaron y hubo más de dos goles.

Esta estadística también se registró en seis de los anteriores ocho juegos de Real Madrid fuera del Santiago Bernabéu.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.83 en bet365

Kylian Mbappé, la máquina de hacer goles de Real Madrid

Kylian Mbappé atraviesa un momento espectacular: suma siete partidos consecutivos marcando y no participó en el duelo más reciente de su equipo en liga ante Real Sociedad. El delantero anotó frente a Levante, firmó tres dobletes consecutivos (ante Mónaco, Villarreal y Benfica) y también celebró contra Rayo Vallecano y Valencia.

Es el máximo goleador de la competición, con 13 anotaciones en siete partidos. Además, registra 23 tantos en 22 encuentros disputados en LaLiga.

Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé – 1.72 en bet365

Pavlidis, sinónimo de productividad ofensiva para Benfica

Vangelis Pavlidis llega en gran forma: viene de marcar ante Santa Clara en su partido más reciente y fue decisivo en el último encuentro de Champions League frente a Real Madrid, donde aportó un gol y dos asistencias.

En la presente temporada, el delantero registra 27 anotaciones y seis asistencias en 39 apariciones.

Anotará o conseguirá una asistencia: Vangelis Pavlidis – 2.00 en bet365

Cuotas en Benfica vs Real Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Benfica vs Real Madrid: últimos partidos