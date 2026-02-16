Fue el MVP de la temporada 2025 de la NBA y así recuerda su paso por Chile: “Me daba miedo”

En 2016, con apenas 17 años y mucho antes de convertirse en figura de la NBA y líder del histórico título de Oklahoma City Thunder en 2025, Shai Gilgeous-Alexander aterrizó por primera y única vez en Chile.

Hace ya una década, el base defendió a Canadá en el FIBA Américas Sub-18 disputado en Valdivia, torneo que se jugó en el tradicional Coliseo Antonio Azurmendy.

Dicha competencia marcó uno de sus primeros pasos con la camiseta de su selección: los norteamericanos terminaron en el segundo lugar, solo por detrás de Estados Unidos, y sellaron su clasificación al Mundial de la categoría.

“Me daba miedo…”

Una década después de aquella aventura, Shai Gilgeous-Alexander volvió en el tiempo, recordó su estadía en Chile y sorprendió al revelar una anécdota que pocos conocían: “Fue la primera vez que vi perros callejeros y le tenía terror a los perros en ese momento, así que Chile me daba miedo”, comentó el deportista en diálogo con Catedral Deportiva en la previa del All Star de la NBA.

Además añadió que: “Pero sí, fue genial. También fue mi primera vez jugando básquetbol afuera. Hubo gran competencia y fue una gran experiencia para mí”.

Para cerrar, Shaiadmitió que no alcanzó a degustar la gastronomía chilena durante su estadía y, entre risas, dejó abierta la puerta a un eventual regreso al país: “No la pobré. Si guardan a los perros, volveré”, se despidió entre risas.

