Lo que pareció un simple gesto de celebración terminó convirtiéndose en tema mundial. Jutta Leerdam brilló en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 al ganar el oro en los 1.000 metros con récord olímpico y luego sumar una medalla de plata.

Sin embargo, más allá de su actuación en la pista, fue el gesto que hizo tras cruzar la meta el que encendió el debate, se viralizó en redes y terminó transformándose en uno de los momentos más comentados de la cita olímpica.

Del oro olímpico a ganancias millonarias

Con lágrimas en los ojos y todavía acelerada por la victoria, Jutta Leerdam abrió la cremallera de su traje de competencia y dejó al descubierto un peto deportivo blanco de Nike.

La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y fue impulsada por los 298 millones de seguidores que la marca estadounidense acumula en Instagram. El efecto de este gesto fue inmediato y masivo.

El momento que marcó a Jutta Leerdam

Para especialistas en marketing deportivo, ese momento tiene un valor enorme. Frederique de Laat, fundadora de la agencia Branthlete, señaló al diario neerlandés AD que el contrato de la patinadora con Nike podría superar los 850 mil euros (más de 868 millones de pesos) e incluso escalar tras el impacto global que generó la escena.

¿Venden el peto de Jutta Leerdam en Chile?

El peto que lució Jutta Leerdam en los Juegos Olímpicos 2026 pertenece a la línea Nike Indy Light Support, uno de los modelos más reconocidos de Nike.

La prenda está disponible en el sitio oficial de la marca y también se puede conseguir en Chile, donde tiene un valor cercano a los $34.990.