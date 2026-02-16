A comienzos de la última semana, las cuentas oficiales de Palestino en redes sociales anunciaban orgullosas la realización de un histórico partido amistoso ante Colo Colo Femenino, para este sábado 21 de febrero en La Cisterna con un objetivo muy especial.

El encuentro, programado para jugarse en el recinto de los tetracolores el fin de semana tenía como propósito ir “en ayuda de los refugiados palestinos de Gaza en Chile“, que además contaba con el apoyo de la Comunidad Palestina en el país, más los ministerios del Deporte y de la Mujer.

Siete días pasaron y de forma sorpresiva, a través de las mismas plataformas, Palestino comunicó de forma sucinta y sin entregar mayores explicaciones al respecto, que el encuentro ante Colo Colo finalmente “se canceló“.

ver también Por los refugiados de Gaza: Palestino y Colo Colo femenino animarán atractivo amistoso

Suspenden amistoso solidario entre Palestino y Colo Colo

“El Club Deportivo Palestino informa que el partido amistoso del plantel femenino ante Colo Colo, programado para el 21 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, a beneficio de los refugiados de Gaza en Chile, ha sido cancelado“, informó el club.

Sin entregar razones, la institución árabe agregó en su comunicado que “la devolución de las entradas se realizará de forma automática a través de Ticketmaster, mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra”.

Para finalizar, Palestino agradece “el apoyo de nuestras jugadoras, del club invitado (Colo Colo) y de todos quienes respaldaron esta iniciativa“. La noticia se da cuatro días después del amistoso en el Estadio Monumental, con triunfo albo por 3-0.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo comienza la Liga Femenina?

A falta de ratificación oficial por parte de la ANFP, según el medio especializado Contragolpe, la temporada 2026 de esta competición debiera comenzar entre el sábado 14 y domingo 15 de marzo, la cual será con 13 equipos tras la desaparición de Santiago Morning.