Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Por los refugiados de Gaza: Palestino y Colo Colo femenino animarán atractivo amistoso

A la espera del inicio del campeonato, Palestino y Colo Colo femenino jugarán un atractivo amistoso para ayudar a refugiados palestinos.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Palestino recibirá a las albas en un partido benéfico
© Colo ColoPalestino recibirá a las albas en un partido benéfico

Los equipos chilenos se preparan para una nueva temporada de la Liga Femenina, que iniciará recién el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Serán 13 equipos participantes, con Colo Colo buscando renovar su título.

En medio de los preparativos, aparecen algunos amistosos para ir sumando ritmo. U. de Chile, por ejemplo, enfrentó a River Plate en el Nacional. Ahora se programó un duelo muy especial entre dos elencos nacionales, donde el Cacique y Palestino chocarán en La Cisterna en un partido benéfico.

En redes sociales, el Tino anunció: “JUNTOS POR PALESTINA. Este sábado 21 de febrero, Palestino y Colo Colo femenino se encuentran en La Cisterna en un partido solidario a beneficio de los refugiados palestinos de Gaza en Chile“.

Se trata de un duelo organizado por los árabes en conjunto con la Comunidad Palestina en Chile, y los ministerios del Deporte y de la Mujer. “No es un partido más, es un gesto de apoyo, de compañía y de humanidad. No importa la camiseta, no importa si eres hincha: importa estar”, dijeron.

Colo Colo enfrentará a Palestino, cuartofinalista del torneo 2025, en un interesante amistoso | Conmebol

Colo Colo enfrentará a Palestino, cuartofinalista del torneo 2025, en un interesante amistoso | Conmebol

Celebra Tatiele Silveira: la delantera brasileña que llega a Colo Colo femenino

ver también

Celebra Tatiele Silveira: la delantera brasileña que llega a Colo Colo femenino

Gran interés por amistoso benéfico entre Colo Colo femenino y Palestino

La venta de entradas para este duelo entre Palestino y Colo Colo femenino, a jugarse el sábado 21 de febrero a las 19:00 horas en La Cisterna, ya comenzó a través de la plataforma Ticketmaster.

Publicidad

Y los precios son bastante accesibles. La galería norte, destinada para la hinchada del Cacique, tiene un valor de $5.500 ($3.300 para niños). Mismo precio para Andes, donde estarán los fanáticos del Tino. Por otra parte, también estarán disponibles la localidad de Tribuna Preferencial ($16.500).

Lee también
¿Qué canal transmite Colo Colo Femenino vs. Palestino en la Liga Femenina?
Colo Colo

¿Qué canal transmite Colo Colo Femenino vs. Palestino en la Liga Femenina?

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Palestino por cuartos de final vuelta?
Femenino

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Palestino por cuartos de final vuelta?

Colo Colo golea a Palestino y pone un pie en semis de la Liga Femenina
Femenino

Colo Colo golea a Palestino y pone un pie en semis de la Liga Femenina

Todos los artistas que se presentarán en el Super Bowl LX
Redsport

Todos los artistas que se presentarán en el Super Bowl LX

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo