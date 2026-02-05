Los equipos chilenos se preparan para una nueva temporada de la Liga Femenina, que iniciará recién el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Serán 13 equipos participantes, con Colo Colo buscando renovar su título.

En medio de los preparativos, aparecen algunos amistosos para ir sumando ritmo. U. de Chile, por ejemplo, enfrentó a River Plate en el Nacional. Ahora se programó un duelo muy especial entre dos elencos nacionales, donde el Cacique y Palestino chocarán en La Cisterna en un partido benéfico.

En redes sociales, el Tino anunció: “JUNTOS POR PALESTINA. Este sábado 21 de febrero, Palestino y Colo Colo femenino se encuentran en La Cisterna en un partido solidario a beneficio de los refugiados palestinos de Gaza en Chile“.

Se trata de un duelo organizado por los árabes en conjunto con la Comunidad Palestina en Chile, y los ministerios del Deporte y de la Mujer. “No es un partido más, es un gesto de apoyo, de compañía y de humanidad. No importa la camiseta, no importa si eres hincha: importa estar”, dijeron.

Colo Colo enfrentará a Palestino, cuartofinalista del torneo 2025, en un interesante amistoso | Conmebol

Gran interés por amistoso benéfico entre Colo Colo femenino y Palestino

La venta de entradas para este duelo entre Palestino y Colo Colo femenino, a jugarse el sábado 21 de febrero a las 19:00 horas en La Cisterna, ya comenzó a través de la plataforma Ticketmaster.

Y los precios son bastante accesibles. La galería norte, destinada para la hinchada del Cacique, tiene un valor de $5.500 ($3.300 para niños). Mismo precio para Andes, donde estarán los fanáticos del Tino. Por otra parte, también estarán disponibles la localidad de Tribuna Preferencial ($16.500).