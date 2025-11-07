Es tendencia:
Confirman el canal que transmite Colo Colo Femenino vs. Palestino EN VIVO y Gratis por cuartos de final

Las albas buscan una nueva victoria sobre el cuadro árabe en la vuelta de los cuartos de final.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo Femenino jugará por los cuartos de final de la Liga Femenina.
© @colocolofemenino vía Instagram.Colo Colo Femenino jugará por los cuartos de final de la Liga Femenina.

Colo Colo femenino busca un nuevo triunfo este fin de semana, en cuartos de final del Campeonato Nacional, sellando su paso a semifinales frente a Palestino. Las albas llegan con una amplia ventaja tras golear 5-0 en la ida disputada y ahora cerrarán la serie en el Estadio Monumental.

Por su parte, las Árabes viene golpeado tras caer ante Santiago Wanderers en la última fecha de la fase regular y necesitará una hazaña para revertir el marcador global ante las albas.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. Palestino? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Palestino, juegan este sábado 8 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de vuelta en el Campeonato Nacional.

El partido entre colocolinas y árabes no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo por streaming a través de la señal online del canal de Colo Colo en YouTube.

Las Albas golearon 5-0 a Palestino en el duelo de ida – @colocolofemenino vía Instagram

Programación de los cuartos de final Liga femenina 2025

Viernes 7 de noviembre – VUELTA

  • 11:00 horas: Unión Española vs. Deportes Iquique – Estadio Santa Laura (cancha 2)
  • 18:30 horas: Universidad de Chile vs. Huachipato – Estadio Santiago Bueras
Sábado 8 de noviembre – VUELTA

  • 13:00 horas: Coquimbo Unido vs. Universidad Católica – Complejo Las Rosas
  • 20:00 horas: Colo Colo vs. Palestino – Estadio Monumental David Arellano
