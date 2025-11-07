Colo Colo femenino busca un nuevo triunfo este fin de semana, en cuartos de final del Campeonato Nacional, sellando su paso a semifinales frente a Palestino. Las albas llegan con una amplia ventaja tras golear 5-0 en la ida disputada y ahora cerrarán la serie en el Estadio Monumental.

Por su parte, las Árabes viene golpeado tras caer ante Santiago Wanderers en la última fecha de la fase regular y necesitará una hazaña para revertir el marcador global ante las albas.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. Palestino? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Palestino, juegan este sábado 8 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de vuelta en el Campeonato Nacional.

El partido entre colocolinas y árabes no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo por streaming a través de la señal online del canal de Colo Colo en YouTube.

Las Albas golearon 5-0 a Palestino en el duelo de ida – @colocolofemenino vía Instagram

Programación de los cuartos de final Liga femenina 2025

Viernes 7 de noviembre – VUELTA

11:00 horas: Unión Española vs. Deportes Iquique – Estadio Santa Laura (cancha 2)

18:30 horas: Universidad de Chile vs. Huachipato – Estadio Santiago Bueras

Sábado 8 de noviembre – VUELTA