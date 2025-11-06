Colo Colo femenino busca dar el golpe final este fin de semana en los cuartos de final del Campeonato Nacional, donde busca sellar su paso a semifinales frente a Palestino.

Las albas llegan con una amplia ventaja tras golear 5-0 en la ida disputada en La Cisterna, y ahora cerrarán la serie en el Estadio Monumental, con el objetivo de seguir firmes en la lucha por un nuevo título.

Por su parte, las Árabes viene golpeado tras caer ante Santiago Wanderers en la última fecha de la fase regular y necesitará una hazaña para revertir el marcador global ante las albas.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Palestino? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Palestino, juegan este sábado 8 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de vuelta en el Campeonato Nacional.

El partido entre colocolinas y árabes no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo por streaming a través de la señal online del canal de Colo Colo en YouTube.

Programación de los cuartos de final Liga femenina 2025

Viernes 7 de noviembre – VUELTA

11:00 horas: Unión Española vs. Deportes Iquique – Estadio Santa Laura (cancha 2)

18:30 horas: Universidad de Chile vs. Huachipato – Estadio Santiago Bueras

Sábado 8 de noviembre – VUELTA