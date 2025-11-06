Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Campeonato Nacional

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Unión Española por la Liga de Primera 2025

Albos e Hispanos se enfrentarán por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo sigue luchando por conseguir un cupo en Copa Sudamericana.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo sigue luchando por conseguir un cupo en Copa Sudamericana.

Unión Española y Colo Colo, protagonizarán uno de los encuentros más atractivos por la Fecha 27 del Campeonato Nacional. El conjunto hispano busca sumar para alejarse del descenso, mientras que el cuadro albo sigue luchando por un lugar en la Copa Sudamericana.

Los albos llegan en el octavo lugar con 38 puntos, por lo tanto, este duelo es trascendental en las instancias finales del torneo local. Por su parte, los Hispanos están en el fondo de la tabla en el quinceavo puesto, con solo 21 puntos.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Unión Española? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Unión Española juegan este sábado 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La millonaria suma de dinero que se juega Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera

ver también

La millonaria suma de dinero que se juega Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
La millonaria suma se juega Colo Colo en el final de la Liga de Primera
Colo Colo

La millonaria suma se juega Colo Colo en el final de la Liga de Primera

Los minutos Sub 21 que tiene Colo Colo en la Liga de Primera
Colo Colo

Los minutos Sub 21 que tiene Colo Colo en la Liga de Primera

El importante nexo entre Arturo Vidal y La Rojita Sub-17
Selección Chilena

El importante nexo entre Arturo Vidal y La Rojita Sub-17

"Cornuda que fui": Participante de MO3 aclara romances con futbolistas
Internacional

"Cornuda que fui": Participante de MO3 aclara romances con futbolistas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo