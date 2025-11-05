Es tendencia:
¿Clasifica a Sudamericana? La IA predice si Colo Colo llega o no a copas internacionales

En un intenso final de temporada, Colo Colo y la U. de Chile disputan un cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana 2025.

Por Franco Abatte

© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTLa IA hace su predicción para la fase final de la Liga de Primera.

Una intensa recta final se vive en la Liga de Primera. Aunque Coquimbo Unido ya se coronó campeón, la otra gran batalla del torneo chileno se centra en la disputa por los puestos internacionales, donde existen seis cupos disponibles y al menos siete u ocho clubes que aún mantienen opciones de clasificación.

En ese escenario surge una gran interrogante: ¿Qué pasará con Colo Colo? El cuadro albo, dirigido por Fernando Ortiz, no ha logrado consolidar la regularidad necesaria y actualmente se mantiene fuera de zona de clasificación a copas internacionales, ocupando el octavo lugar de la tabla con 38 puntos, a cuatro de Universidad de Chile, que marcha séptima antes de su duelo pendiente frente a Everton.

Por ello, en RedGol decidimos proyectar el desenlace del torneo y le preguntamos a la Inteligencia Artificial en qué posición finalizará Colo Colo y cómo quedará conformada la tabla completa del Campeonato Nacional. ¿Qué respuesta entregó? Revísalo a continuación.

La IA predice si Colo Colo clasifica a Copa Sudamericana:

En esta oportunidad la inteligencia artificial utilizada fue Gemini de Google, la que tras analizar el presente de Colo Colo en el campeonato, los rivales próximos, entre otros, determinó que el Cacique sí clasificará a la Copa Sudamericana al terminar en el 7° puesto con 48 puntos.

La IA agregó que Colo Colo tiene partidos clave contra rivales directos (Cobresal y Audax Italiano), lo que hace que cada victoria en esos encuentros sea de doble valor, ante esto, agregó que debe sumar 10 puntos en sus 4 partidos restantes (3 victorias y 1 empate) para lograrlo.

¿A qué equipo deja fuera? Increíblemente, la inteligencia artificial ve a la Universidad de Chile como el equipo relegado por los albos, esto porque señala que: “el cuadro universitario no logrará mantener el ritmo en el cierre del torneo por la inestabilidad actual, debido al factor anímico por la polémica eliminación de Copa Sudamericana, el desgaste físico de la campaña y la posible salida de Gustavo Álvarez”.

La predicción de la IA para la tabla de posiciones

Posición/ClubProy. puntos finalCupo
1°- Coquimbo Unido70Libertadores
2°- U. Católica55Libertadores
3°- O’Higgins52Fase previa Libertadores
4°- Palestino50Sudamericana
5°- Cobresal49Sudamericana
6°- Audax Italiano48Sudamericana
7°- Colo Colo48Sudamericana
8°- U. de Chile47Fuera de todo
9°- Huachipato37Fuera de todo
