Colo Colo entra en la recta final de la temporada con un único objetivo por delante: meterse en copas internacionales. Ya sin títulos por pelear, el Cacique pone la mira en la clasificación a torneos continentales, donde está quedando al margen por ahora.

Para conseguirlo, al Eterno Campeón le quedan cuatro finales en las que no puede dejar puntos. Pero no es lo único, ya que depende de lo que pase con otros clubes que están cerca en la tabla de posiciones, como Cobresal y la U de Chile.

Los Mineros corren riesgo de quedar afuera de la lucha por una denuncia en su contra que la FIFA está analizando y que podría costarle desde puntos hasta el descenso. En el caso del Bulla, el bajón en las últimas fechas lo dejó en el último copa a Copa Sudamericana, lo que podría animar un intenso Superclásico por la clasificación.

Colo Colo quiere depender de sí mismo para meterse en copas internacionales en 2026

Colo Colo está dando la pelea para entrar en las copas y, sorpresivamente, podría darle una estocada letal a la U. Ambos están peleando, por ahora, el último cupo a Copa Sudamericana y no son pocos los hinchas que piden una dulce venganza por lo ocurrido en la Supercopa.

Colo Colo no piensa en los otros clubes y sólo busca ganar para meterse solo en copas internacionales. Foto: Photosport.

Erick Wiemberg habló en conferencia de prensa este miércoles y se refirió a lo que ha sido esta temporada. “Ha sido un año complicado, a Colo Colo se le exige ser campeón. Ha habido tropiezos, estamos enfocados en copas internacionales y mentalizados en el partido del fin de semana“.

El lateral fue consultado por si miran a alguno de los rivales en la lucha por la clasificación a torneos continentales, pero lo descartó. “Lo primordial es sumar de a tres los cuatro partidos que quedan“.

“El campeonato ha sido tan voluble que unos suben, otros bajan. No nos enfocamos en otros equipos, sino en nosotros para ver dónde podemos escalar“, complementó.

Finalmente, se refirió a lo que ha sido el ciclo de Fernando Ortiz. “Ha sido un proceso de menos a más, con el correr de los días uno va agarrando más la mano del técnico, lo que quiere y no. Nos vamos complementando mejor como equipo, se vio el partido pasado con un segundo tiempo diferente. Esperamos de ahí subir el nivel y que se pueda plasmar los 90 minutos“.

Colo Colo evita mirar al resto de equipos que están en la pelea por las copas internacionales. El Cacique no depende de sí mismo, pero intenta que de aquí en más sólo pueda sumar de a tres para llegar bien al final de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tiene una nueva final en su lucha por alcanzar las copas internacionales. Este sábado 8 de noviembre el Cacique visita a una complicada Unión Española en el Estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.

Así marcha Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

