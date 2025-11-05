Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido y muy lejano a lo que se pensó al comienzo de la temporada. El Cacique ha sido un desastre y en la dirigencia están cansados, por lo que preparan una poda total para el 2026.

Si bien ni la continuidad de Fernando Ortiz está asegurada como para armar un plantel, en Blanco y Negro quieren liberar algunos de los sueldos para no quedar con los bolsillos vacíos. Una situación que podría terminar con una renovación completa, algo que podría sacudir las cosas en la recta final.

Pero más allá de la gravedad que puede tener una poda masiva, en el camarín albo no se hacen problemas por ahora. De hecho, remarcaron que no es algo que les quite el sueño y sólo se preocupan de alcanzar una copa internacional.

Colo Colo evita pensar en la poda que se viene para 2026

En Colo Colo se viene una limpieza importante de su plantel y no son pocos los que pueden irse. Varias figuras del Cacique preparan las maletas para partir después de un año que ha sido aterrador si se compara con las promesas que se hizo para el centenario.

Erick Wiemberg habló con la prensa este miércoles en el Estadio Monumental y se refirió a los terribles 100 años que le dieron a los hinchas. “Si lo llevamos a comparación con el año pasado, ha habido una baja de rendimiento y me hago cargo. Se ha ido mostrando que el nivel va subiendo. Son cosas del fútbol, momentos buenos y malos, pero lo importante es sobreponerse a eso“.

El lateral también abordó las críticas de la dirigencia, desde donde han apuntado contra los jugadores. “Cada quien tiene su opinión sobre lo que es el equipo, nos enfocamos en nosotros. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, no pescamos lo que se diga afuera. Estamos concentrados en acceder a las copas internacionales, lo que se diga afuera es algo personal de ellos (dirigentes)“.

Fue tras ello que Erick Wiemberg entró de lleno en la podadora que se viene en Colo Colo. “Realmente no nos preocupamos de eso hasta que termine el campeonato, si prestamos oídos a lo que dicen afuera estaríamos con la cabeza en las nubes“.

Finalmente y en esa misma línea, el lateral remarcó que hoy el foco es entrar en torneos continentales. “Tenemos cuatro partidos, cuatro finales para acceder a copas internacionales. A fin de año se verá quiénes se quedan y quiénes se van“.

Colo Colo trata de evitar todo lo posible la podadora que se viene después de un centenario terrible. El Cacique trata de levantarse de su crisis y se prepara para una limpieza necesaria después de unos amargos 100 años.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Erick Wiemberg y Colo Colo trabajan para poder ir a buscar los tres puntos al Estadio Santa Laura. El Cacique visita a Unión Española este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

