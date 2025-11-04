Cristián Zavala tuvo su esperada revancha luego de coronarse campeón con Coquimbo Unido. El extremo llegó desde Colo Colo a mitad de temporada por no ser considerado y desechó opciones para ir a Argentina con tal de volver a jugar con los Piratas.

A pesar del poco tiempo, se ganó una camiseta de titular y se transformó en un pilar para que este fin de semana los Aurinegros levantaran el título de la Liga de Primera. Una situación que lo tiene disfrutando mientras los hinchas del Cacique se preguntan si es que quiere o no volver.

Con contrato hasta finales del 2026, al término de la temporada deberá regresar al Estadio Monumental para definir su futuro. Aunque más allá de negociaciones, la Bala parece tener más que claro su deseo.

Cristián Zavala le hace el quite a Colo Colo con guiños a Coquimbo Unido

Sin ser considerado por Jorge Almirón, Cristián Zavala decidió irse de Colo Colo y llegó a préstamo a Coquimbo Unido para ser campeón. El extremo regresó al Pirata para saldar una deuda pendiente y terminó siendo fundamental para el primer título en la división de honor de nuestro país para el club.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, la Bala se refirió a lo que fue su decisión y explicó que había mucho más en juego que una salida al extranjero. “Tuve la posibilidad de ir a Argentina, muchos me dijeron que era algo loco que prefiriera venir a Coquimbo, pero me debía esa revancha“.

En esa misma línea, el ex albo enfatizó en su compromiso con un Coquimbo Unido con el que las ha vivido todas. “Nos tocó ascender el 2018, el año de la semifinal de Sudamericana nos fuimos al descenso y quería volver. Mi familia también y estoy feliz“.

Fue tras ello que Cristián Zavala fue consultado sobre su futuro y si quiere volver a Colo Colo. “La verdad recién estoy asimilando que fuimos campeones, que en un equipo de región es muy difícil. Que lo hayamos logrado acá es una locura“.

Pero cuando venía el momento de dar la respuesta, sus compañeros lo interrumpieron con cánticos de Coquimbo Unido. Ahí el extremo no dudó en sumarse a la fiesta y salió jugando con la gran duda que tienen todos.

Aunque más tarde la Bala lanzó una frase que deja en claro que está más que cómodo en el norte. “La relación humana es maravillosa, uno llega y están todos contentos de estar en el club“.

Cristián Zavala por ahora está enfocado en lo que será el cierre de la temporada con Coquimbo Unido. El extremo tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en Colo Colo, ahora que hay otro técnico y que podría darle ese espacio que nunca tuvo.

¿Cuáles son los números de Cristián Zavala esta temporada?

Tras el duelo con Unión La Calera, Cristián Zavala llegó a los 20 partidos oficiales esta temporada 2025 entre Colo Colo y Coquimbo Unido. En ellos ha aportado con 5 asistencias y no tiene goles en los 1.117 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y Coquimbo Unido?

Mientras se define el futuro de Cristián Zavala, Colo Colo y Coquimbo Unido se preparan para sus próximos desafíos en la Liga de Primera. Mientras el Cacique visita a Unión Española el sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas, los Piratas harán lo propio ante Palestino en la misma jornada pero a partir de las 17:30 horas.