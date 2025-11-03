Coquimbo Unido cumplió los presagios y se coronó campeón en la Liga de Primera por anticipado, restando cuatro fechas para el final del torneo. El Pirata consigue una histórica primera estrella y tiene sabor a revancha para Cristián Zavala, el ex delantero de Colo Colo.

Zavala conquistó dos títulos de Primera División con Colo Colo y dos Supercopas durante sus pasos en 2022 y 2024-2025. Formado en Coquimbo y hoy cedido a préstamo desde el Cacique, con El Pirata el atacante ya había festejado la corona de Primera B.

“Un título más, ya fui campeón acá de Primera B, pero esto no se compara con nada. El profe Esteban González, desde el primer día que llegué, me dijo que disfrutara, que esto iba a ser algo grande“, dijo Zavala a ESPN.

Galani: dijeron que nos íbamos a caer, acá estamos

Sobre su futuro, el delantero agregó que “depende de muchos factores seguir acá, no de mí. Ojalá que Coquimbo se mantenga arriba, que pelee siempre puestos importantes“.

Por su parte, el capitán del Pirata campeón, Sebastián Galani, expuso que “estamos felices como grupo. Lo habíamos hablado del partido pasado, que teníamos la posibilidad, y se nos quiso dar acá, con nuestra gente. Así lo quiso el destino“.

Galani sentencia con un palo que “estamos cumpliendo un sueño, sobre todo para la gente, que se lo merece. Fue con trabajo, mucho trabajo. Algunos dijeron que era suerte, que nos íbamos a caer, y acá estamos“.

Con el Huemul de Plata ya en sus manos, Coquimbo debe cerrar la temporada contra Palestino (V), Deportes La Serena (L), Universidad de Chile (V) y Unión Española (L).