Coquimbo Unido timbró su espectacular campaña 2025 y se coronó campeón de la Liga de Primera con triunfo ante Unión La Calera, por la fecha 26 del campeonato nacional. Pero todavía restan cuatro jornadas para cerrar el telón.

El Pirata debe visita a Palestino, recibir a La Serena, ser visita contra Universidad de Chile y cerrar en casa ante Unión Española…

Es decir, Coquimbo enfrentará a dos equipos que aún tienen opciones de Chile 2 como Palestino y la U, más otro que hoy pelea para salir de la zona de descenso: Unión Española.

Te relajas, conseguiste el objetivo

Juan Cristóbal Guarello cree que el relajo natural de Coquimbo puede ser factor para definir el resto del año y el ex delantero, Patricio Yáñez, lo confirma.

“¿No pasa, Patito?”, preguntó King Kong en Deportes en Agricultura. “Habrá que verlo, pero sí po“, respondió Yáñez de inmediato.

“Patito, sales campeón con cuatro fechas de anticipación, llega a entrenar el martes en la tarde, ¿y cómo es la cosa?“, volvió a consultar Guarello.

Pato Yáñez sentenció que “sí, es distinto. Cambia el mundo, cambia el eje. Y ya te relajas, ese es el punto. Más allá de que ellos entren a jugar y logren buenos resultados, ya no es lo mismo, ya consiguieron el objetivo. Es parte de la esencia del ser humano, botas la presión“.

Cabe recordar que Palestino y la U (con un partido pendiente), ambos con 42 puntos, intentan superar a Audax Italiano (43), Cobresal (44), O’Higgins (47) y la Católica (48), quien actualmente tiene el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores.