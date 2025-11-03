Colo Colo volvió a ganar un partido por la Liga de Primera, ya que este sábado se impuso por 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
Los albos ganaron con lo justo en el sur, mediante la solitaria anotación de Vicente Pizarro, mediante un zurdazo desde la entrada del área.
El Cacique pudo ganar por un margen más amplio, sin embargo, el delantero argentino Javier Correa estuvo poco fino y erró opciones claras de anotar, lo que le valió recibir críticas tras el partido.
Patricio Yáñez cuestiona con fuerza a Javier Correa
Alguien que siempre está atento a lo que pase con Colo Colo es Patricio Yáñez, quien cuestionó los dichos de Correa post partido, que aseguró que “me chupan un huevo” las críticas.
“Se calentó mal, en términos que se nota que le llegan las críticas. Es un jugador que no ha respondido, que ha pasado más lesionado“, dijo el Pato en radio Agricultura.
Javier Correa no pudo anotar ante Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport
“Entonces, es como que ataca indiferencia y le da lo mismo si los dirigentes toman la decisión que continúe o no. Está cuestionado en lo futbolístico, más allá de que las lesiones marcan su 2025, pero en deuda completamente”, agregó.
Colo Colo volverá a jugar este sábado, donde se mide ante Unión Española con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?
Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.