Fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien confirmó antes del cierre de 2025 que para el puesto de lateral derecho en Colo Colo, de cara a la temporada 2026, se cuenta con el refuerzo Matías Fernández Cordero y la vuelta de Jeyson Rojas.

“Teníamos alrededor de cinco alternativas, después bajamos a tres y esas se las hicimos llegar al DT. Le pedimos que los clasificara y el número uno para él era Matías. Vamos a repatriar a nuestro querido Jeyson, que va a ser el segundo lateral derecho“, afirmó el directivo albo.

Sin embargo, para cuando comience la pretemporada de Colo Colo, este domingo 4 en el complejo del Sifup en Pirque, serán tres los laterales derechos que tendrá a disposición el técnico Fernando Ortiz, con el arribo de futbolista proveniente de Everton.

El nuevo lateral de Colo Colo que competirá con Fernández

En el listado de los futbolistas que deben presentarse este fin de semana a las evaluaciones y trabajos bajo las órdenes del “Tano”, están aquellos que vienen de jugar a préstamo la última temporada y que por contrato tienen la obligación de estar.

Uno de ellos es Lucas Soto, de 22 años, quien viene de ser el titular por la banda derecha en un Everton que peleó hasta la última fecha por permanecer en Liga de Primera, y que en la previa a Año Nuevo, se comunicó su salida de la institución.

Ya en Pirque, el futbolista será parte de los trabajos y será decisión exclusiva del técnico de Colo Colo si es que seguirá como alternativa o si finalmente parte a préstamo del club que lo formó futbolísticamente. Si tomamos como referencia los dichos de Mosa, parece estar todo dicho.

Lucas Soto regresa a Colo Colo para competir con Matías Fernández Cordero (Photosport)

Los números de Lucas Soto en 2025

Con la camiseta de Everton, el quillotano surgido en Colo Colo disputó entre Liga de Primera, Copa Chile y la fase nacional de la Copa Sudamericana, un total de 1.384 minutos en 23 encuentros, donde recibió nueve tarjetas amarillas y dos expulsiones.

