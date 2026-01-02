En Colo Colo entienden que muchos jugadores de su cantera necesitan foguearse, para que puedan subir al primer equipo con mayor roce. Por lo mismo es que mandarán a préstamo a uno de sus jóvenes valores en este mercado.

Se trata del mediocampista de 18 años Milovan Velásquez, quien según indicó el sitio Cacique Pasión partirá a jugar a Deportes La Serena durante la temporada 2026.

El volante es una de las joyas que tiene el cuadro albo en las divisiones inferiores. Entendiendo que es mejor que tenga oportunidades en un club de Primera a que siga disputando el torneo de Fútbol Joven, se tomó esa decisión.

Velásquez tuvo su debut en el primer elenco de los albos el año pasado, en los amistosos que disputaron ante Valladolid en el Monumental y Puerto Montt en el segundo semestre. Eso sí, no ha jugado oficialmente por el Cacique.

Velásquez es gran promesa en Colo Colo

Milovan Velásquez firmó contrato como jugador profesional de Colo Colo en febrero del año pasado, apenas Héctor Tapia asumió como jefe de las divisiones menores. Tenía apenas 17 años.

Publicidad

Publicidad

En el Monumental asegura que su talento es muy grande, por lo que es importante que empiece a sumar minutos en Primera para que esté preparado para dar el salto el próximo año y pueda pelear por un lugar en el Cacique.

ver también La nueva obsesión que busca Colo Colo en el mercado de fichajes para ir cerrando su plantel

No es nuevo el negocio que Colo Colo hace con La Serena: el año pasado envió a préstamo a Jeyson Rojas, quien retorna este año nuevamente a Pedrero a pelear por un lugar de titular.

Al cuadro granate también irá Alexander Oroz, quien finalizó su contrato con los albos y no fue renovado.

Publicidad