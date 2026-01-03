Por fin. Iba y venía la información sobre la supuesta llegada de Eduardo Vargas a Universidad de Chile. Algunos creían que ya se acercaba a otras escuadras y, los más esperanzados, veían la vuelta de un ídolo en el mercado de fichajes.

La espera fue larga, pero la U de Chile decidió terminar con los rumores y, finalmente, Edú llegará al CDA. Turboman será presentado por el Romántico Viajero y el 2026 estará en el cuadro con el que consiguió la Copa Sudamericana en 2011.

Eduardo Vargas ya había intentado llegar a la Universidad de Chile a mediados del 2025. Esto se cayó, debido a una negociación infructuosa que, este sábado, se rompió definitivamente.

Luego de varios días de incertidumbre para los hinchas azules, esto llegará a su fin porque será anunciado por el cuadro azul como su primer refuerzo para la temporada 2026.

Eduardo Vargas cerró su regreso a la U.

¿Cuándo anuncian a Eduardo Vargas?

Universidad de Chile llegará con, al menos, un nuevo jugador para la pretemporada que inicia el 5 de enero en el Centro Deportivo Azul, porque Eduardo Vargas tiene todo listo para su retorno.

Según contaron a Redgol, el jugador se presentará a tomar las fotografías de rigor para ser anunciado este mismo fin de semana como el primer refuerzo de la U.

Algo que mueve un tardío proceso de encontrar refuerzo para Paqui Meneghini, pero que deja en éxtasis el corazón de los hinchas de Universidad de Chile que recuerdan sus grandes goles.

Ahora tomará un rol protagónico con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, dos que son los capitanes de la U y que llevan el peso de una camapaña que buscará volver al título.

