Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

En Coquimbo Unido descartan interés por Eduardo Vargas: “Nada de nada”

Desde el campeón del fútbol chileno le responden a RedGol sobre el rumor que vincula al goleador en los Piratas.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Vargas todavía no define su futuro.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEduardo Vargas todavía no define su futuro.

Uno de los grandes protagonistas en el mercado de fichajes es el delantero Eduardo Vargas, quien está muy cerca de sellar su regreso a Universidad de Chile.

Turbo Man no renovó su contrato con Audax Italiano y todo apuntaba a que iba a sellar de inmediato su retorno a la U, aunque aquella operación se está demorando más de los esperado.

Como el arribo de Eduardo Vargas al CDA no se concreta, surgió el rumor de que el goleador puede tomar otro rumbo y no llegar al elenco azul, debido a que no es prioridad para el elenco universitario.

Golpe al mercado: revelan el equipo chileno que le quiere quitar a Eduardo Vargas a la U

ver también

Golpe al mercado: revelan el equipo chileno que le quiere quitar a Eduardo Vargas a la U

Coquimbo Unido descarta interés en Eduardo Vargas

Como Eduardo Vargas no ha firmado en Universidad de Chile el comentarista Patricio Yáñez instaló el rumor que decía que el delantero estaba en el radar de Coquimbo Unido, que busca fichajes para jugar la Copa Libertadores.

Para corroborar el dato en RedGol tomamos contacto con el gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, quien descartó de plano la información que surgió en radio Agricultura.

Eduardo Vargas busca equipo tras salir de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Eduardo Vargas busca equipo tras salir de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

No hay nada de nada con Eduardo Vargas. No es cierto que sea opción para Coquimbo“, dijo el dirigente.

Eduardo Vargas sigue esperando que los directivos de Azul Azul se decidan, para así volver al equipo de sus amores.

Destapan el problema que aleja a Eduardo Vargas de la U: “Existe el miedo..

ver también

Destapan el problema que aleja a Eduardo Vargas de la U: “Existe el miedo..

Lee también
Golpe al mercado: revelan el equipo que quiere robarle a Vargas a la U
U de Chile

Golpe al mercado: revelan el equipo que quiere robarle a Vargas a la U

Destapan el problema que aleja a Eduardo Vargas de la U
U de Chile

Destapan el problema que aleja a Eduardo Vargas de la U

Paños fríos con Edu Vargas en la U: "La U tiene otra..."
U de Chile

Paños fríos con Edu Vargas en la U: "La U tiene otra..."

Seleccionado chileno al sacrificio: será reemplazado por un brasileño
Mercado de fichajes 2026

Seleccionado chileno al sacrificio: será reemplazado por un brasileño

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo