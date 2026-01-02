Uno de los grandes protagonistas en el mercado de fichajes es el delantero Eduardo Vargas, quien está muy cerca de sellar su regreso a Universidad de Chile.

Turbo Man no renovó su contrato con Audax Italiano y todo apuntaba a que iba a sellar de inmediato su retorno a la U, aunque aquella operación se está demorando más de los esperado.

Como el arribo de Eduardo Vargas al CDA no se concreta, surgió el rumor de que el goleador puede tomar otro rumbo y no llegar al elenco azul, debido a que no es prioridad para el elenco universitario.

ver también Golpe al mercado: revelan el equipo chileno que le quiere quitar a Eduardo Vargas a la U

Coquimbo Unido descarta interés en Eduardo Vargas

Como Eduardo Vargas no ha firmado en Universidad de Chile el comentarista Patricio Yáñez instaló el rumor que decía que el delantero estaba en el radar de Coquimbo Unido, que busca fichajes para jugar la Copa Libertadores.

Para corroborar el dato en RedGol tomamos contacto con el gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, quien descartó de plano la información que surgió en radio Agricultura.

Eduardo Vargas busca equipo tras salir de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

“No hay nada de nada con Eduardo Vargas. No es cierto que sea opción para Coquimbo“, dijo el dirigente.

Eduardo Vargas sigue esperando que los directivos de Azul Azul se decidan, para así volver al equipo de sus amores.