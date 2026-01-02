Los hinchas de Universidad de Chile están muy nerviosos, porque pensaban que el regreso de Eduardo Vargas estaba totalmente asegurado y aún no se cierra su fichaje.

El delantero está con el pase en su poder, ya que no renovó su continuidad en Audax Italiano, lo que hacía pensar que su retorno al cuadro azul iba a ser muy sencillo, pero aún no se materializa.

La U necesita traer delanteros tras las partidas de Lucas di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, lo que hacía pensar un rápido acuerdo con Eduardo Vargas, pero aún no se concreta.

Cristián Caamaño explica la tardanza de la U para fichar a Eduardo Vargas

Mucho se ha comentado por el tardío fichaje de Eduardo Vargas a la U, situación que analizó el periodista Cristián Caamaño en radio Agricultura.

“Si fuese prioridad, ya estaría listo. Estaría anunciado y el lunes estaría entrenado en el CDA. El rendimiento de Vargas no convence, lo que mostró en Audax“, indicó el comentarista.

Eduardo Vargas no cierra su regreso a la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Existe el miedo que pueda ser un actor de cierta indisciplina. Eso se instaló en la mente de los dirigentes de Azul Azul, quienes van a hacer el contrato o los que pusieron la cláusula que terminaron sacando a Vargas de la U a mitad de año”, agregó.

Por último, Cristián Caamaño dijo sobre el delantero que “Vargas no tiene ofertas. Lo estás trayendo por la historia, no por el presente, no viene para solucionar los problemas de gol, pero llega a aportar. Llama la atención porque no está listo. No es prioridad Vargas”.