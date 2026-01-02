Los hinchas de Universidad de Chile creían que antes del cierre de 2025 se iba a confirmar el regreso de Eduardo Vargas, situación que aún no se materializa y genera nerviosismo en el cuadro azul.

El delantero está totalmente libre tras termina su contrato con Audax Italiano, todo apunta a que se va a poner la camiseta de la U nuevamente, sin embargo, el anuncio de su llegada al CDA no llega.

Las especulaciones sobre el futuro de Vargas son muchas, pero lo claro es que no es prioridad para los dirigentes del elenco laico, que esperan primero encontrar a otros delanteros y luego le darán el visto bueno al ex seleccionado.

Patricio Yáñez asegura que Coquimbo Unido se mete en la pelea por Eduardo Vargas

Tanto se ha demorado el regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile, que empiezan a surgir rumores que lo vinculan con otro equipo de la Liga de Primera.

El comentarista Patricio Yáñez aprovechó su espacio en radio Agricultura para contar que Coquimbo Unido tiene en la mira a Turbo Man, según le comentaron sus fuentes.

Eduardo Vargas busca nuevo equipo. Foto: MARCO VAZQUEZ/Photosport

“Uno de estos topos termo me decían que Coquimbo Unido podía ser su nueva casa… Pero yo no hago mucho caso”, dijo el ex delantero de la U.

Todo apunta a que Eduardo Vargas sí va a volver a la U, sin embargo, por la tardanza de su regreso al elenco universitario empiezan a circular rumores sobre su futuro.