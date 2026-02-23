Duro empate para la Universidad de Chile. El cuadro dirigido por Francisco Meneghini había conseguido, a punta de buen fútbol, revertir un resultado adverso ante Deportes Limache. Pero, las cosas se complicaron sobre el final.

La complicación máxima es para Paqui Meneghini. El DT del Romántico Viajero sigue sin conocer de victorias en la Liga de Primera 2026 y la paciencia empieza a llegar a su fin. Más sabiendo que el próximo rival es Colo Colo.

Si bien el mediocampo azul mostró mejoras y mayor ritmo, lo que empieza a preocupar son los atacantes. Ni Eduardo Vargas, ni Juan Martín Lucero hicieron gala de su olfato goleador y siguen lloviendo críticas en ese sector de la cancha.

Jean Pierre Bonvallet los destroza

Fiel a su estilo, Jean Pierre Bonvallet no se guardó nada tras el empate de la Universidad de Chile. El hijo del mítico Eduardo destrozó a la delantera del Bulla, asegurando que su rendimiento es paupérrimo. Claro que, antes, repasó a Paqui Meneghini.

“Paqui, ¿cómo vas a hacer esos cambios? Si está jugando espectacular Altamirano con Charles Aránguiz y están metidos atrás lo de Limache, no tenían nada que hacer. Pero, ahí (Paqui) inventa. Pone a Poblete, saca a Salomoni y cambia a Hormazábal de lado. Desordena todo el equipo”, empezó diciendo.

“Más encima la U está jugando con dos zombies arriba, Lucero y Vargas. ¡No hicieron nada! Sólo una pared de Vargas. Pero nada más”, agregó el hijo de Eduardo Bonvallet.

“Paqui, ándate a la rechu…, ándate de la U. Pa’ fuera“, cerró Jean Pierre Bonvallet, que tiene más remates que la delantera de Universidad de Chile.

