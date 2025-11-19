Es tendencia:
La drástica decisión de Jean Pierre Bonvallet tras no salir electo: “Cumplí un ciclo…”

El hijo del mítico futbolista y comentarista deportivo dio a conocer en las últimas horas una drástica medida tras perder en las elecciones 2025.

Por Franco Abatte

El hijo de Eduardo Bonvallet sufrió un duro revés en las Elecciones 2025 tras lograr apenas un 1% de las votaciones como Diputado del distrito 10.
Jean-Pierre Bonvallet fue uno de los miles de candidatos que se presentaron en las pasadas elecciones de Presidenciales y Parlamentarias. El hijo del icónico futbolista y comentarista deportivo se postuló a Diputado por el Distrito 10, compitiendo con figuras de importante figuración nacional como Gonzalo Winter, Francisco Orrego, Jorge Alessandri, Irací Hassler y Emilia Schneider, entre otros.

Por ello no sorprendió que el youtuber no saliera electo, lo realmente dramático fue el porcentaje de voto logrado, ya que ni siquiera alcanzó el 1% de las preferencias y debió conformarse con solamente 4.637 sufragios, es decir, el 0,72% de los votos emitidos.

Duro golpe que hizo que Jean-Pierre tomara una drástica medida en las últimas horas, la que fue anunciada en sus propias redes sociales.

El fracaso del hijo de Bonvallet en las Elecciones 2025: quería ser diputado

Bonvallet pone termino a su canal de Youtube

En un vídeo titulado ‘FIN’ y que tiene una duración cercana al minuto y dos segundos, Jean-Pierre Bonvallet informó a sus seguidores en Instagram, TikTok y Youtube el cierre del canal “En la cancha con Bonvallet”, el cual cuenta que cuenta con cerca de 146 mil suscriptores.

En el vídeo, el ahora ex candidato, junto con agradecer a sus seguidores, indica las razones tras este inesperado cierre: “Se cierra el canal de Youtube; “La cancha con Bonvallet”. Ya cumplí un ciclo donde veo que no avanza el fútbol chileno, el partido de Chile (vs. Perú), muy fome, nada que hacer”.

Eso no fue todo, porque sus palabras continuaron y recordaron su fallido intento de ingresar a la política, donde con cierta ironía insinuó la falta de recursos como uno de los motivos: “Así que, a emprender nuevos proyectos, intenté ingresar a la política, pero me robaron todos los votos, porque no había apoderados de mesa, decían ‘Bonvallet, al agua’, se lo ponían a otro, no había nadie, había que tener plata para entrar en la política, no solamente nombre”.

El mensaje de JP Bonvallet se volvió ampliamente viral, logrando más de 4 mil ‘likes’ en Instagram, un número similar en TikTok, además de recibir centenares de mensajes de apoyo.

