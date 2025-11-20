Durante los últimos días, los pantallazos extraídos del teléfono de Ángela Vivanco, removida ministra de la Corte Suprema, han hecho noticia. Ahora, Radio Biobío reveló uno que vinculan a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, por una antigua causa.

El sitio mencionado expuso una captura que probaría la cercanía del conocido penalista Samuel Donoso con Vivanco. Por WhatsApp, el abogado le habría solicitado favorecer a una jueza de Valparaíso para llegar a la Corte de Apelaciones, aunque el nombramiento nunca se materializó.

“Un nexo que levanta suspicacias”, establecen en Radio Biobío, porque “en julio de 2023, la cuestionada jueza favoreció con su voto al actual presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en una causa donde justamente fue representado por Samuel Donoso“.

“Gracias a eso, el empresario puertomontino se ahorró casi $280 millones, al rebajar una multa impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a beneficio fiscal, por uso de información privilegiada”, dice.

El chat entre Donoso y Vivanco que compartió Radio Biobío

ver también “Nunca lo pensé”: El premio que recibió Aníbal Mosa en Colo Colo

La causa de Aníbal Mosa

Después de una multa de la CMF en 2019 “por el uso de información privilegiada en la compra de acciones de la concesionaria”, Aníbal Mosa, a través de su entonces abogado, el exfiscal nacional Sabas Cahuán Sarrás, levantó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Publicidad

Publicidad

No tuvo éxito, pero “en diciembre de 2022, el propio Chahuán interpuso un recurso de apelación que terminó llevando el litigio a la Corte Suprema. En medio del proceso, eso sí, Mosa le solicitó a Chahuán que renunciara a su patrocinio“, relatan en Radio Biobío. “Renuncié al patrocinio a petición de Mosa y asumió Samuel Donoso en la Suprema“, mencionó Chahuán a RBB.

En el máximo tribunal, “con el voto a favor de la entonces ministra Vivanco, más el del ministro Mario Carroza y el de la abogada integrante, María Angélica Benavides, se resolvió rebajar en un 70% la sanción original”.

Consultado sobre si hizo alguna gestión con Ángela Vivanco para beneficiar a Aníbal Mosa, Samuel Donoso le dijo a Radio Biobío: “Ninguna, absolutamente ninguna. Ninguna gestión, ninguna conversación, ningún llamado. Yo simplemente concurrí a la Sala y alegué. Entregamos un informe en derecho, dimos argumentos jurídicos y el tribunal nos acogió“.

Publicidad