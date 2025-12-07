Everton corrió un serio riesgo de descender, pero la U de Chile le dio una mano al vencer a Deportes Iquique. Con eso, a pesar de haber caído ante O’Higgins, los Ruleteros aseguraron su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno por una temporada más.

Y uno de los referentes del cuadro viñamarino sacó la voz tras una campaña que los tuvo en la pelea por no perder la categoría literalmente hasta el final del certamen. “Se cumple un mal objetivo, ya que todo el año peleamos en la parte baja”, dijo Álvaro Madrid.

El incansable centrocampista, capitán de los Oro y Cielo, tiene claro lo tortuoso que fue 2025. “A principios de año el club invirtió para salir campeón. Trajeron muchos jugadores de nombre que daban para pelear una Libertadores, un título o una Sudamericana”, describió Madrid en TNT Sports.

Álvaro Madrid en Everton de Viña del Mar. (Andres Pina/Photosport).

“Pero no fue así. Somos autocríticos, no estuvimos a la altura y cometimos demasiados errores. Se cumplió el objetivo perdiendo y nos dio una mano la U. Tengo mucha pena, rabia, frustración y soy muy autocrítico. No fue un año bueno de mi parte, pero ya viene otra temporada”, expuso Madrid, quien ya mira de reojo el 2026 entrante.

Un año en el que el argentino Javier Torrente seguirá al mando de la dirección técnica del equipo, que comenzó liderado por el brasileño Gustavo Leal y también tuvo el trabajo del uruguayo Mauricio Larriera. Ambos salieron durante esta campaña cerca del desastre.

Álvaro Madrid dice que Everton se salvó gracias a U de Chile: “Se va este año de mierd*”

Álvaro Madrid está convencido, al igual que varios hinchas de Everton, que el club mantuvo la categoría gracias a la U de Chile. El volante, quien también militó a préstamo en Unión La Calera en su carrera, sabe que el fútbol ofrece revanchas y quiere buscarlas.

“Hay que dar vuelta la página, se va este año de mierda, este año malo que hicimos. En el próximo trataremos de hacer un buen año”, manifestó el Varo, quien tiene claro cómo son los vaivenes del deporte de alto rendimiento. Pero así como tocan sabores amargos, también hay posibilidades de dulzor.

Álvaro Madrid lucha con Eugenio Mena en un duelo entre la UC y Everton. (Pepe Alvujar/Photosport).

Como en todo. “Así es la vida con altibajos y agradezco al hincha que nos apoyo pese a todo“, sentenció Álvaro Madrid, quien este 2025 tuvo serias chances de emigrar al extranjero: negoció con Liga de Quito de Ecuador, pero finalmente la plana mayor de los Ruleteros se negó a esa opción.

Revisa el compacto de la derrota de Everton ante O’Higgins

Así quedó Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton zafó por un tris del descenso en la Liga de Primera 2025 y terminó la competencia en el 14° lugar de la tabla.

