Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Cinco años como referente: ascendió con Iquique, clasificó a Copa Libertadores y dice adiós tras el descenso

Dura baja tuvieron los Dragones Celestes. Emblema del equipo partió tras años de éxitos y un terrible 2025 donde fue suplente.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Iquique dice adiós a un referente.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTIquique dice adiós a un referente.

Llegó el cierre de torneo para Deportes Iquique y también momento de despedidas. Es que el descenso dejó damnificados y queridos juagores del club dicen adiós.

Uno de ellos fue Hans Salinas, quien a sus 35 años avisó que frente a la U fue “mi último partido en el club. Me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero las cosas sucedieron así y nada que hacer, asumimos nomás”.

Pero horas después los hinchas celestes recibieron otro mazazo. Es que un artífice del ascenso en 2023 también confirmó su despedida, dejando vacante el arco tras cinco años en el norte.

Iquique ve partir a su querido portero

Daniel Castillo, arquero de 35 años, no sigue más como jugador de Deportes Iquique y tras largas campañas en los Dragones Celestes dice adiós al club. El meta vivió de todo en el norte, recordado por hazañas como ascenso y Copa Libertadores.

Daniel Castillo ante Colo Colo /Photosport

Daniel Castillo ante Colo Colo /Photosport

“Tras cinco temporadas en el club, Daniel Castillo dejará Deportes Iquique. El portero logró el ascenso 2023, la clasificación a la Copa Libertadores y se ganó el cariño de la hinchada”, reveló el medio Tierra de Dragones.

Publicidad

Se espera que se confirmen más salidas en el elenco de Tarapacá, considerando que en Primera B es complejo mantener altos sueldos del actual plantel. También se debe tomar una determinación sobr el cuerpo técnico que lideró Rodrigo Guerrero en el final.

“Gracias a la U, nos dejó en Primera”: ex Colo Colo deja la grande con elogio a sus salvadores

ver también

“Gracias a la U, nos dejó en Primera”: ex Colo Colo deja la grande con elogio a sus salvadores

Deportes Iquique volvió a Primera B, donde estuvo desde el 2021 hasta el 2023. Ahí subió vía penales ante Wanderers, teniendo una histórica campaña con Miguel Ramírez en Primera (2024), la cual no se replicó este año y terminó con el descenso.

Lee también
"La U de Chile nos dio una mano, por fin se va este año de mierd*"
Chile

"La U de Chile nos dio una mano, por fin se va este año de mierd*"

Tabla: O'Higgins se metió en Lali e Iquique se fue a la B
Campeonato Nacional

Tabla: O'Higgins se metió en Lali e Iquique se fue a la B

La U se queda con cuello: gana pero no hay Libertadores
U de Chile

La U se queda con cuello: gana pero no hay Libertadores

Sobre azul en La Serena: polémico ex DT dice adiós tras terrible campaña
Chile

Sobre azul en La Serena: polémico ex DT dice adiós tras terrible campaña

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo