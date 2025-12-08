Llegó el cierre de torneo para Deportes Iquique y también momento de despedidas. Es que el descenso dejó damnificados y queridos juagores del club dicen adiós.

Uno de ellos fue Hans Salinas, quien a sus 35 años avisó que frente a la U fue “mi último partido en el club. Me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero las cosas sucedieron así y nada que hacer, asumimos nomás”.

Pero horas después los hinchas celestes recibieron otro mazazo. Es que un artífice del ascenso en 2023 también confirmó su despedida, dejando vacante el arco tras cinco años en el norte.

Iquique ve partir a su querido portero

Daniel Castillo, arquero de 35 años, no sigue más como jugador de Deportes Iquique y tras largas campañas en los Dragones Celestes dice adiós al club. El meta vivió de todo en el norte, recordado por hazañas como ascenso y Copa Libertadores.

Daniel Castillo ante Colo Colo

“Tras cinco temporadas en el club, Daniel Castillo dejará Deportes Iquique. El portero logró el ascenso 2023, la clasificación a la Copa Libertadores y se ganó el cariño de la hinchada”, reveló el medio Tierra de Dragones.

Se espera que se confirmen más salidas en el elenco de Tarapacá, considerando que en Primera B es complejo mantener altos sueldos del actual plantel. También se debe tomar una determinación sobr el cuerpo técnico que lideró Rodrigo Guerrero en el final.

Deportes Iquique volvió a Primera B, donde estuvo desde el 2021 hasta el 2023. Ahí subió vía penales ante Wanderers, teniendo una histórica campaña con Miguel Ramírez en Primera (2024), la cual no se replicó este año y terminó con el descenso.