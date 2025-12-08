Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

Revelan video: El terrible dolor de Edson Puch tras el descenso de Deportes Iquique

El jugador de la Generación Dorada tuvo que sufrir el descenso del club de sus amores. Edson Puch tendría que jugar en la B... si sigue.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Puch sufrió con el descenso.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTPuch sufrió con el descenso.

El Norte Grande se quedó sin equipos en Primera División. Al infortunio de Cobreloa se sumó el descenso de Deportes Iquique, equipo que perdió ante la Universidad de Chile en la definición de la fecha final de la Liga de Primera 2025.

Lo de los iquiqueños fue bastante triste. No solamente por el hecho mismo de descender, sino porque los resultados paralelos se le habían dado a los Dragones Celestes y estuvieron ganando en dos ocasiones ante la U.

No obstante, finalmente se concretó el terrible descenso. Junto con la pena del exilio de todos los equipos del Norte Grande de la Primera División, también hay que lamentar el descenso de jugadores de la talla de Edson Puch y Álvaro Ramos.

Cinco años como referente: ascendió con Iquique, clasificó a Copa Libertadores y dice adiós tras el descenso

ver también

Cinco años como referente: ascendió con Iquique, clasificó a Copa Libertadores y dice adiós tras el descenso

Dolor de Edson Puch

Uno de los más afectados por el descenso de Deportes Iquique fue Edson Puch. El campeón de la Copa Centenario con la Selección Chilena, es un identificado con el club y sufrió con la derrota ante la U de Chile.

Esto quedó grabado por las cámaras de TNT Sports. Puch se abrazó durante un largo rato con el preparador físico de Deportes Iquique, Marcelo Oyarzún, una vez concretado el descenso. El dolor era evidente.

Puch ama a Deportes Iquique | Photosport

Puch ama a Deportes Iquique | Photosport

Publicidad

Edson Puch fue parte del plantel que logró el ascenso con Deportes Iquique, en 2023 y ha ido y venido en varias oportunidades del club de su ciudad natal.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad
Tabla: ¡Un celeste celebró y otro descendió! Iquique se va a la B y O’Higgins se mete al último en Copa Libertadores

ver también

Tabla: ¡Un celeste celebró y otro descendió! Iquique se va a la B y O’Higgins se mete al último en Copa Libertadores

Lee también
Habla el autor del golazo que encendió el descenso: "No es por vender humo..."
Chile

Habla el autor del golazo que encendió el descenso: "No es por vender humo..."

Jeisson deja a Iquique con terror en pleno Halloween
Chile

Jeisson deja a Iquique con terror en pleno Halloween

Se puso la jineta: el noble gesto de Edson Puch en Deportes Iquique
Chile

Se puso la jineta: el noble gesto de Edson Puch en Deportes Iquique

Medio argentino se burla de Arturo Vidal y Colo Colo
Colo Colo

Medio argentino se burla de Arturo Vidal y Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo