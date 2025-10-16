Es tendencia:
Tras toda la polémica de Fernando Díaz: el lindo gesto de Edson Puch en Iquique

En medio de la crisis que viven los Dragones Celestes, Comando mostró su lado más humano.

Por César Vásquez

Deportes Iquique está en la cuerda floja de Primera División.
El clima es tenso en Deportes Iquique y no es para menos. El club pasa por una profunda crisis y las risas no abundan, pero en medio de este mal momento, Edson Puch tuvo un lindo gesto.

Los Dragones Celestes están en el último lugar de la Liga de Primera con 14 puntos, a 6 unidades de la salvación. Restando 7 jornadas, la tarea de salvar la categoría asoma como muy complicada, pero los hinchas de verdad no pierden la fe en el equipo.

El bonito detalle de Edson Puch en Iquique

La crisis de Deportes Iquique provocó la salida de Fernando Díaz de la banca. El entrenador no toleró más el ambiente, debido a la invasión de supuestos seguidores del club, donde amenazaron e insultaron al cuerpo técnico y jugadores.

En medio de todo el caos que se vive en la ciudad, Edson Puch hizo a un lado los problemas y tuvo un gesto de esos que tienen los grandes. Esos que han sido campeones de América con su selección.

Un repartidor de encomiendas estaba viviendo otra jornada de trabajo, cuando su ruta se cruzó con la de Comando. El habilidoso extremo lo vio y no dudó en regalarle su camiseta. La felicidad de Luis fue total y así lo dejó registrado en redes sociales.

“No lo puedo creer. Es muy grande Edson. Me vio repartiendo encomiendas y me dijo ‘Luis ven’. Se pasó. Con esto ya puedo morir en paz”, cerró en un video subido a Instagram. Pucho le regaló su camiseta al hincha iquiqueño, con lo cual quedó realmente en las nubes.

A los 39 años, Edson Puch intenta salvar del descenso a Deportes Iquique. Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos se harán cargo del plantel tras la bullada salida de Nano Díaz. Comando intentará devolverle la sonrisa a los hinchas, tal como lo hizo con Luis.

