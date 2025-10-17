El partido del año: Audax mete una remontada épica y se saca de encima a la U y a la UC en la tabla

Parece que los jugadores tenían ganas de volver a la acción tras el largo receso por el Mundial Sub 20, ya que este viernes se vivió uno de los mejores partidos del año en la Liga de Primera.

Simplemente un partidazo se jugó en el estadio Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano y Unión La Calera entregaron un hermoso espectáculo hasta el final, con resultados cambiantes.

Los itálicos terminaron imponiéndose en un cotejo que tuvo siete goles, porque los de colonia ganaron por 4-3 y así movieron todo en la parte alta de la tabla de posiciones.

Audax dio vuelta un partido lleno de emociones

El partido empezó mucho mejor para Audax, que abrió la cuenta en los 11 minutos gracias a la pegada del goleador Leonardo Valencia, a través de un tiro libre.

Sin embargo, los cementeros tuvieron un vendaval de buen fútbol y anotaron en tres oportunidades casi consecutivas, gracias a Sebastián Sáez (39′), Leandro Benegas (42′) y un autogol del juvenil Martín Jiménez (45′).

Se pensaba que la visita iba a administrar la victoria en el complemento, no obstante, el Audax se fue encima y con goles de Michael Fuentes Vadulli (55′ y 66′) y un cabezazo del argentino German Guiffrey (75′) dieron vuelta las acciones.

La victoria le permite a Audax Italiano superar por un punto a Universidad de Chile y Universidad Católica en la tabla de posiciones, porque queda con 43, aunque todavía lejos del líder Coquimbo que tiene 56.

Unión La Calera, en tanto, se mantiene undécimo con 26 unidades, en una zona lejana de la pelea por el descenso.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera