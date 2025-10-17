¿Respira la U? El portazo que le pegan a Gustavo Álvarez en Perú: “No sé si es lo que necesita…”

Una de las semanas más polémicas desde su arribo al fútbol chileno ha protagonizado el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, debido a la opción de asumir como DT de la selección peruana.

El estratega argentino desmintió la información que dio a conocer El Mercurio, diario que informó de un eventual acuerdo de palabra de Álvarez con el combinado Bicolor.

La información cayó pésimo en Azul Azul, tan mal que el presidente de la concesionaria, Michael Clark, hizo una rabieta de niño de 2 años y aseguró que dicha noticia fue difundida “por periodistas colocolinos”.

En Perú no todos quieren a Gustavo Álvarez

La noticia de la probable partida de Gustavo Álvarez a Perú se dio justo antes de la serie de los azules con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, certamen en el que la U pone todas sus fichas.

Pese a que varios medios peruanos aseguran que la opción del argentino para llegar al cuadro del Rímac es fuerte, no todos están de acuerdo, porque el ex jugador incaico y actual comunicador Raimond Manco, señaló que no lo quiwre en su seleccionado.

“Se habla mucho de Gustavo Álvarez para Perú. Un medio chileno incluso dijo que ya estaba. Álvarez ha estado acá en Sport Boys y Atlético Grau, no me parece mal técnico, pero no sé si es lo que necesita la selección peruana“, dijo el ex futbolista.

“Yo siento que Perú necesita un técnico que tenga otra personalidad, otra forma de ver el fútbol, un DT que tenga la experiencia de trabajar en selección, como manejar a un país que prácticamente está en el piso”, cerró Manco.

La tensión baja y Universidad de Chile piensa en la serie ante Lanús por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana?

El partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se jugará el próximo jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas en un vacío estadio Nacional.

