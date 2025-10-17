Universidad de Chile piensa en lo que será el plantel de la próxima temporada, donde han puesto el foco en las renovaciones. Es así como un criticado jugador podría amarrar su continuidad.

El León está en un momento clave para su futuro. En la Liga de Primera buscan la clasificación a la Copa Libertadores, mientras en la Copa Sudamericana intentan superar a Lanús y meterse en la final. Al mismo tiempo, analizan la conformación del equipo para el 2026.

La sorpresiva renovación en U. de Chile

En el análisis de la actual temporada, una de las áreas más cuestionadas en Universidad de Chile es la zona de ataque. Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández no han logrado regularidad a lo largo del año.

ver también “Se va a seguir discutiendo”: el recuerdo de Sorín por la polémica entre la U y River 1996

Di Yorio, Contreras y Guerra finalizan contrato al término de este 2025, por lo que su continuidad estaba en el aire. El Tucu y Nicky War parecían fuera de la consideración, mientras por Lucas está la intención de ir por su continuidad. Claro que el pase de este último pertenece a Athletico Paranaense y estos pedirían 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, todo lo anterior parece haber dado un giro inesperado. Resulta que, de acuerdo a la información de Bolavip, la dirigencia de Universidad de Chile estaría en conversación con Nicolás Guerra para que este renueve su contrato con el club.

Guerra no ha gozado de muchos minutos a diferencia de Di Yorio o Contreras. En 32 partidos anotó 6 goles y entregó 6 asistencias. Pese a que se creía que no renovaría para partir al extranjero a los 26 años. Sin embargo, ahora estaría más cerca de seguir en la U.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Guerra seguiría en U. de Chile. Imagen: Photosport

Cuando todavía no está definido si seguirá Gustavo Álvarez como entrenador de Universidad de Chile para el 2026, la dirigencia avanza en las renovaciones. Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano ya tienen amarrada su continuidad. Se podría sumar Nicky War.