Universidad de Chile está en pleno proceso de ver las renovaciones de su plantel para la próxima temporada, donde ya hay un grupo de jugadores que sabe que no continuará en el equipo.

Uno de ellos es Nicolás Guerra, quien termina contrato con los azules al final del año, donde su idea es poder dar el salto al extranjero, por lo que no hay conversaciones con la U.

En ese sentido, se comienza a inflar una operación que pueda dejarle algún monto económico al club que lo formó, entendiendo que a esta altura ya puede negociar como un agente libre.

Una situación similar a la que vivió Marcelo Morales la temporada pasada, donde se le terminó dejando cerca de 400 mil dólares a la U, ya que negocio como jugador libre para partir al New York Red Bulls de la MLS.

La idea de Nicolás Guerra es dejar un monto en la U antes de partir al extranjero. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Guerra en la U?

Fue el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien detalló la situación particular que vive Nicolás Guerra, quien vivirá sus últimos partidos como jugador de Universidad de Chile.

A sus 26 años el delantero entiende que está en buena edad para dar el salto al extranjero, por lo que es su prioridad para la próxima temporada, donde termina contrato con la U.

En ese sentido, el reportero asegura que nuevamente buscan repetir la fórmula del Chelo Morales, donde si bien se puede ir como jugador libre, la idea es dejar algo para el club que lo formó.

“Termina su contrato pero ojo que podría haber una fórmula parecida a la de Marcelo Morales dejarle algo a la u a pesar de terminar contrato y n renovar. esta pensando en una formula parecida a la de Morales”, explicó.

