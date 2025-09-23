Universidad de Chile se prepara para disputar un trascendental partido que definirá su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. Tras el empate sin goles en Perú, la llave se cerrará en territorio chileno.

En la antesala de este esperado encuentro, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, se refirió en una conferencia de prensa a Nicolás Guerra, una de las figuras del equipo, quien ha sido criticado por los hinchas por su falta de gol en los encuentros internacionales.

“La descripción que siempre hice de Nico es que es un jugador con mucha asociación de espalda, muy inteligente para ocupar los espacios a espaldas de los medios rivales sin descender demasiado ni alejarse de la zona de gol”, comentó de entrada el DT.

Gustavo Álvarez lanza categórico análisis sobre Nico Guerra

Asimismo, en la misma línea señaló que el delantero: “Es muy solidario en la recuperación del balón y en algún momento dije que fue de menos a más en los goles. Espero que en este partido se inscriba en el marcador. Para mí Nico es un excelente jugador, por algo lo he ocupado tanto en estos dos años”.

“En lo psicológico, no es fácil jugar en un equipo como este con la presión de siempre ganar y hacer goles. Y sostenerse tanto tiempo en un club como este no es fácil. Mérito y virtudes tiene“.

“¿Cómo lo veo? Lo veo excelente como siempre, tiene mucha personalidad. Es un jugador que dentro o fuera siempre suma, y cuando ha jugado conmigo siempre ha respondido”.

El DT de los azules también habló sobre la definición de la clasificación en territorio nacional. “Ahí vamos a la interpretación de presión. Para mí, presión es la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, de terceros. Y eso está fuera de nuestro alcance”.

“Si uno va por la vida tratando de satisfacer a terceros es angustiante, es difícil. No hay mejor presión que la propia por crecer y mejorar. Y si te alejas de la escena y la miras en perspectiva, más que presión es un privilegio”, puntualizó.

