Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez lanza categórico análisis sobre Nico Guerra: “No es fácil…”

El DT de los azules habló sobre el delantero y lo que se viene para la gran definición contra Alianza Lima.

Por Andrea Petersen

Gustavo Álvarez habla sobre el presente de Nico Guerra.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez habla sobre el presente de Nico Guerra.

Universidad de Chile se prepara para disputar un trascendental partido que definirá su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. Tras el empate sin goles en Perú, la llave se cerrará en territorio chileno.

En la antesala de este esperado encuentro, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, se refirió en una conferencia de prensa a Nicolás Guerra, una de las figuras del equipo, quien ha sido criticado por los hinchas por su falta de gol en los encuentros internacionales.

“La descripción que siempre hice de Nico es que es un jugador con mucha asociación de espalda, muy inteligente para ocupar los espacios a espaldas de los medios rivales sin descender demasiado ni alejarse de la zona de gol”, comentó de entrada el DT.

Gustavo Álvarez lanza categórico análisis sobre Nico Guerra

Asimismo, en la misma línea señaló que el delantero: “Es muy solidario en la recuperación del balón y en algún momento dije que fue de menos a más en los goles. Espero que en este partido se inscriba en el marcador. Para mí Nico es un excelente jugador, por algo lo he ocupado tanto en estos dos años”.

¿Poblete o Rodríguez? Gustavo Álvarez aclara quién será el reemplazo de Marcelo Díaz

ver también

¿Poblete o Rodríguez? Gustavo Álvarez aclara quién será el reemplazo de Marcelo Díaz

En lo psicológico, no es fácil jugar en un equipo como este con la presión de siempre ganar y hacer goles. Y sostenerse tanto tiempo en un club como este no es fácil. Mérito y virtudes tiene“.

“¿Cómo lo veo? Lo veo excelente como siempre, tiene mucha personalidad. Es un jugador que dentro o fuera siempre suma, y cuando ha jugado conmigo siempre ha respondido”.

Publicidad
/Photosport

/Photosport

El DT de los azules también habló sobre la definición de la clasificación en territorio nacional. “Ahí vamos a la interpretación de presión. Para mí, presión es la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, de terceros. Y eso está fuera de nuestro alcance”.

“Si uno va por la vida tratando de satisfacer a terceros es angustiante, es difícil. No hay mejor presión que la propia por crecer y mejorar. Y si te alejas de la escena y la miras en perspectiva, más que presión es un privilegio”, puntualizó.

Publicidad
Lee también
¿Definición a penales entre la U y Alianza? Los números de Castellón y Viscarra
U de Chile

¿Definición a penales entre la U y Alianza? Los números de Castellón y Viscarra

La fecha de un nuevo fallo de Conmebol contra U de Chile
U de Chile

La fecha de un nuevo fallo de Conmebol contra U de Chile

Álvarez recuerda paliza a Colo Colo por la revancha vs Alianza Lima
U de Chile

Álvarez recuerda paliza a Colo Colo por la revancha vs Alianza Lima

Piden banca para un histórico e improvisar en ese puesto
Colo Colo

Piden banca para un histórico e improvisar en ese puesto

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo