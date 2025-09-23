Gustavo Álvarez responde a la acusación de Alianza Lima contra la U en la Conmebol: “Me parece que…”

Universidad de Chile está a una victoria de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Para ello tiene que vencer a Alianza Lima este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los azules rescataron un empate 0-0 en la ida de los cuartos de final ante los peruanos, por ende, cualquier victoria lo mete en la ronda de los cuatro mejores.

La U es favorito y en la previa al partido habló su entrenador, Gustavo Álvarez, quien se centró en el duro ambiente en el que se jugará el encuentro, que no contará con la presencia de hinchas.

ver también Sorpresa total: la inesperada medida de Alianza Lima para la revancha ante la U por la Copa Sudamericana

Álvarez no se complica por la ausencia de hinchas de la U

El DT fue consultado en primera instancia sobre la queja formal de Alianza contra la U en la Conmebol, por la supuesta presencia de hinchas chilenos en el partido de ida, pese a que estaban castigados.

“Yo en ese tema desconozco detalles, me parece que no soy quién para opinar con precisión”, dijo Álvarez.

Luego, ahondó en la situación en que se va a desarrollar el partido: a puertas cerradas por el castigo a Universidad de Chile tras los incidentes contra Alianza Lima en Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez espera ganarle a Alianza Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport

“Sí puedo decirle al hincha que, por más que se juegue a puertas cerradas y no estén en el estadio, su apoyo, respeto y cariño lo sentimos permanentemente. Vamos a jugar como si el estadio esté repleto. Tenemos el desafío de imponernos, sobreponiéndonos a un estadio vacío. Eso lo tenemos que superar y jugar el partido como lo que es: una final”, agregó el estratega.

La U quiere volver a ganar la Copa Sudamericana, certamen que ya tiene en sus vitrinas tras obtenerlo en 2011.

Publicidad

Publicidad

ver también Gonzalo Jara advierte a U de Chile para la revancha contra Alianza y revela una clave sobre Fabián Hormazábal

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.