Sorpresa total: la inesperada medida de Alianza Lima para la revancha ante la U por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile está a una victoria de regresar a semifinales de un torneo de la Conmebol, porque si derrota a Alianza Lima este jueves en Coquimbo, accede a la instancia de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Los azules se trajeron un empate desde Lima, ya que en el estadio Alejandro Villanueva de Matute empataron sin goles, por lo que cualquiera victoria le sirve a la tienda chilena.

Los peruanos también confían que pueden dar el golpe y pasar a semis, sobre todo porque el encuentro se jugará en cancha neutral y sin público, debido al castigo que sufre la U por los incidentes ante Independiente en Avellaneda.

Carlos Zambrano igual viaja a Chile pese a la expulsión

Alianza Lima tiene una baja para la vuelta en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, debido a que no podrá contar con uno de sus referentes, por expulsión.

Como es habitual, Carlos Zambrano perjudicó a su equipo y se hizo expulsar estúpidamente por un codazo a Charles Aránguiz, razón por la cual el defensor central peruano no estará en la revancha.

Pese a lo anterior, el defensor estará en Coquimbo y acompañará al plantel Íntimo, porque vendrán todos los jugadores a Chile.

La U y Alianza buscan las semifinales. Foto: Joel Alonzo/Photosport

“Paolo Guerrero y Jesús Castillo viajan a Chile con Alianza Lima. La lista de viajeros incluye a todo el plantel íntimo. También viajan Carlos Zambrano, pese a estar suspendido, y Pablo Lavandeira, quien continúa recuperándose de su lesión. La decisión busca reforzar la unión del grupo en el objetivo de conseguir la clasificación”, señaló el periodista peruano Gerson Cuba.

Alianza Lima vendrá con todo su plantel para intentar meterse en semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.