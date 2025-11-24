Uno de los cruces más polémicos de la Copa Sudamericana 2025 fue aquel entre Universidad de Chile y Alianza Lima. El cuadro laico consiguió un triunfo apretado ante los incaicos y dejó furia a los Íntimos.

Entre los que se transformaron con la derrota, resaltó Néstor Gorosito, el DT de Alianza Lima, que salió despotricando contra la U. De hecho, algunos dijeron que volvió a transformarse en “Llorosito”.

Pero, lo que más marcó la llave fue la expulsión de Carlos Zambrano en la ida, en la que igualaron sin goles. En la vuelta, sin público, el cuadro blanquiazul sufrió con la baja del mundialista en Rusia 2018.

El enemigo de Charles Aránguiz se gana el repudio

Carlos Zambrano fue sindicado como uno de los culpables de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Esto, no solamente por su expulsión en particular, sino por la seguidilla de rojas que había visto en el avance del año.

En aquella ocasión, además, le hizo nuevamente una falta a Charles Aránguiz, con quien ya había protagonizado un entrevero a nivel de selecciones. Fue en la Copa América 2015, cuando el ex Boca Juniors le metió un planchazo por la espalda al Príncipe.

Carlos Zambrano tiene en su ADN andar pegando | Getty Images

Ahora, Zambrano se ganó su séptima expulsión en el año. Fue en el duelo ante UTC de Cajamarca, cuando el árbitro cobraba penal, que éste chocó con el propio defensa de Alianza Lima y terminó amonestándolo. Nueva expulsión para el “enemigo de Charles Aránguiz”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Será el próximo lunes, 1 de diciembre, que la Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. El duelo está programado para las 20.00 horas.

