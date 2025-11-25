Es tendencia:
¡No va más! Toby Vega filtra silenciosa movida de Gustavo Álvarez que confirma su adiós en U de Chile

El comentarista deportivo echó al agua trámite inmobiliario del DT, que maneja ofertas desde el extranjero para el año 2026.

Por Nelson Martinez

Se acabó el ciclo del DT en la U.
En una relación que hace rato estaba distanciada, todo apunta a que Gustavo Álvarez ya tomó la decisión de no seguir en U de Chile. El DT aún debe dirigir dos partidos más en la Liga de Primera, antes de avisar su veredicto.

Eso sí, en la interna azul parecen tenerla clara, y fuera del CDA también. Así lo informó Marcelo Vega, ex jugador y ahora comentarista deportivo, quien tiró la bombita sobre el aún entrenador de la U.

Durante su espacio en “A veces hablamos de fútbol”, de Picado TV, el Toby sorprendió a todo el panel mientras hablaban del futuro del DT azul. Con total propiedad, el hombre de TNT Sports echó al agua la movida de Álvarez.

Así delataron la salida de Gustavo Álvarez en la U

Marcelo Vega confirmó que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el entrenador de U de Chile a fin de temporada. El Toby contó detalles de la movida fuera de la cancha del DT para acordar su salida del país.

“(Gustavo Álvarez) entregó el departamento, va a terminar y se va, dice ‘hasta acá sigo'”, lanzó Vega, quien ante la insistencia de sus compañeros en Picado TV siguió con su información.

Al respecto, el Toby no le hizo el quite al asunto y dejó en claro sobre Álvarez que “todos sabemos que se va, no sigue, (vivirá en el departamento) hasta el último día que está en la U y lo entrega”.

U de Chile debe jugar con Coquimbo Unido y finalmente viajar hasta Iquique para finalizar su participación en la Liga de Primera. Tras el duelo en el norte, se espera que el DT hable frente a los medios y haga oficial su decisión.

