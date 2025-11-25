Universidad de Chile disfruta de su último día libre antes de volver a los trabajos en el Centro Deportivo Azul, donde tienen en la mira el choque ante Coquimbo Unido del martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional.

El duelo será clave en la pelea por darle caza a Universidad Católica por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026, pero donde los azules tienen graves problemas que resolver.

La extensa temporada, con la semifinal de la Copa Sudamericana, le pasa la cuenta al plantel que tiene varios lesionados para enfrentar al actual campeón de la Liga de Primera.

En ese sentido, la formación estelar de Gustavo Álvarez tendrá serias modificaciones en su once estelar, donde habrá cuatro jugadores menos de un equipo que pareciera ser el mejor de los azules.

Maximiliano Guerrero tiene un desgarro y se queda fuera en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuáles son las bajas de la U ante Coquimbo Unido?

Universidad de Chile debe reevaluar la formación titular para enfrentar el próximo martes a Coquimbo Unido, en un duelo por la fecha 29 de la Liga de Primera 20205.

En ese sentido, Gustavo Álvarez sufre con las bajas de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, ambos jugadores desgarrados en el partido contra O’Higgins.

Por otra parte, Matías Sepúlveda fue expulsado, por lo que tampoco podrá estar presente, mientras que se evalúa lo de Lucas Assadi que, hasta ahora, es muy complicado que pueda estar.

En ese sentido, lo positivo para la U es que pueda volver Franco Calderón, quien pagó su fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas, pero será duro el trabajo en la semana para la U.

