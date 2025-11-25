U. de Chile consiguió un triunfo clave y superó a O’Higgins en su visita a Rancagua, metiendo presión en la lucha por el Chile 2 de la Liga de Primera. Los azules quieren ir a la Copa Libertadores y se preparan para las dos finales que quedan para lograr el objetivo.

En la próxima fecha, el Romántico Viajero enfrentará a nada más y nada menos que a Coquimbo Unido, el campeón nacional que alcanzó un récord de 16 triunfos consecutivos en Primera División. No será un duelo sencillo.

Lamentablemente, Gustavo Álvarez se preocupa de la situación de sus lesionados, donde Maximiliano Guerrero le entrega una muy mala noticia.

El goleador del encuentro tuvo que salir de la cancha a los 65′, lo que encendió las alarmas de inmediato. Después de la visita a Rancagua, el delantero fue a realizarse exámenes médicos para conocer su condición. ¿El diagnóstico? Un desgarro que preocupa a todos en el CDA.

Malas noticias en U. de Chile | Photosport

ver también ¿Se juega? La preocupante imagen del Estadio Nacional para el duelo clave entre la U y Coquimbo Unido

La lesión que complica a Maximiliano Guerrero en U. de Chile

Según informó Emisora Bullangera, Maximiliano Guerrero sufrió un desgarro contusional tras un golpe en su pierna izquierda. “La gravedad de la lesión del atacante de la U aumenta debido a la presencia de un hematoma al interior del muslo“, informan desde el sitio partidario.

Publicidad

Publicidad

Por eso mismo, la presencia del 7 de U. de Chile está en duda para el partido contra Coquimbo Unido. El duelo entre azules y piratas se desarrollará el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, encargándose de cerrar la fecha 29 de la Liga de Primera.