“A trabajar definición”: Nico Córdova suma a histórico goleador al cuerpo técnico de la Roja

La selección chilena no tiene descanso y ahora se prepara para su último desafío del 2025. En está ocasión el equipo dirigido por Nicolás Córdova afina detalles para la Copa UC que disputará la sub 16 en el cierre de diciembre.

En el cuerpo técnico ya se entregó la nómina con jugadores de Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato, la UC y hasta de Argentinos Júniors como Bastián Vilches y Jonathan Guerrero de Independiente.

El tema es que está generación asoma como parte del recambio y se hace fundamental aprovechar cada instancia para perfeccionar la camada de jugadores. Por lo que la Roja tomó una importante decisión e invitó a un histórico delantero de la Roja.

Es así como este sábado en Juan Pinto Durán se sumó Iván Zamorano para apoyar a Córdova, Miranda y el resto de cuerpo técnico de la selección. Pero la visita de Bam Bam no solo fue a observar los trabajos. También se indicó que el ex delantero del Real Madrid e Inter de Milán entregó sus mejores tips y les enseñó a definir ante el arco rival. Una jornada que dificilmente podrán olvidar varios de estos jóvenes valores.

“La Sub-16 y una visita muy especial al entrenamiento de hoy”, destacaron las cuentas oficiales de la Roja con la postal de Zamorano junto con todo el plantel que buscará el título en el Claro Arena.

“Creo que el Nico es el entrenador del futuro del fútbol chileno. Lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado, se ha profesionalizado en el extranjero, ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que un chico que tiene súper claras todas las ideas”, recalcó Iván Zamorano sobre Nico Córdova por lo que la confianza en el DT nacional sigue intacta.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Antes que termine el 2025, la selección chilena tiene un último desafío por disputar. Esto tiene relación con la Copa UC que se jugará en el Estadio Claro Arena.

La Roja Sub 16 se mide ante Argentina el 16 de diciembre, luego el miércoles 17 lo hará ante Venezuela y cierra la fase de grupos contra Independiente del Valle el 18 del mismo mes.

