Iván Zamorano, el mismísimo que nos hizo gritar tantos goles y que nos dejó pegada una que otra publicidad de teléfono móvil. Con una larga trayectoria y un nivel que lo catapultó a la altura de ídolo, Bam-Bam sigue siendo recordado con corazoncitos en los ojos por los amantes del fútbol.

Justo en momentos en los que la Selección Chilena no obtiene sus mejores resultados, podemos escarbar en el pasado y valorar aún más lo que se tenía en, por ejemplo, Francia 98′.

Allí, junto a Marcelo Salas, Iván Zamorano defendió los colores de La Roja de una manera tal, que dejó buenas impresiones, pese a no marcar ningún tanto. Luego, lograría medalla de bronce en Sydney 2000.

Confesiones de un ídolo: lo que hubiera sido de Zamorano

Pese a toda su gloria, Iván Zamorano sabe lo afortunado que fue de hacer carrera en el fútbol. Es por eso que, en una entrevista con TyC Sports, se refirió a lo que podría haber sido, en caso de no triunfar en el deporte de multitudes.

“Tengo un tío que tenía camiones recogedores de basura y yo lo ayudaba a veces el fin de semana, en la feria“, aseguró Bam-Bam, quien también tuvo otra respuesta en la cabeza.

“También repartíamos cosas para las ferreterías“, confesó en la dinámica del Versus de la cadena argentina de deportes. Y deja por pensar: ¿Cuántos cracks desperdiciados por el fútbol pueden toparse con uno en distintos ámbitos de la vida? Profundo.

¿Cuáles son los números que dejó Iván Zamorano con la Selección Chilena?

Bam-Bam jugó un total de 69 partidos por la Selección Chilena, ganando en 26 de ellos, empatando en 16 y perdiendo en 27. Anotó un total de 34 goles, siendo 1997 su mejor año (nueve tantos).