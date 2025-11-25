Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino el mejor, falleció un 25 de noviembre de 2020. Ya han pasado cinco años de aquello, pero el fútbol y todo el país detrás de la Cordillera, lo recuerda.

Es que fue un ídolo dentro de la cancha. Si bien fuera de ella generó cierta polémica, en los pastos no hay duda que sus regates y su habilidad lo transformaron en una leyenda. Sobre todo en Argentina, donde su gol con la mano en semifinales del Mundial de 1986, ante Inglaterra, fue tomado como una venganza incluso política.

Y en Chile tuvimos varias oportunidades para verlo. Vistió la camiseta Argentina contra La Roja e, incluso, en 1980 visitó con Argentinos Juniors a Colo Colo, en un amistoso donde Maradona se enfrentó a Carlos Casely. ¡Qué buenos tiempos!

La última vez que Maradona visitó Chile con su magia

En 2008 tuvimos la buena suerte de ver a Diego Armando Maradona de cerca. Fue en un espectáculo de showbol que el crack argentino se presentó en nuestro país, enfrentando a una Selección Chilena compuesta por nombres como Alejandro Hisis, Sergio Vargas e Iván Zamorano.

En aquella ocasión, no se trató de un duelo tan amistoso. El 8 de febrero en Viña del Mar, D10s se lució, incluso dominando una mandarina en el entretiempo del partido, el cual se calentó por momentos. Sobre todo, por Superman Vargas, que tras un autogol, le lanzó la camiseta al árbitro y se retiró de la cancha.

Iván Zamorano y Maradona tuvieron que calmar los ánimos, pero el partido entre las selecciones trasandinas y La Roja de showbol (compuestas ambas por jugadores retirados) terminó, finalmente, con un empate 11-11.

No volvió a Chile

Tras la cena de camaradería, Diego Maradona, cansado de los halagos, del show y de las cámaras, se retiró raudamente. Volvió, apenas pudo, a Santiago, con la única intención de volver a su amada Buenos Aires.

Esa fue la última vez que, de conocimiento público por lo menos, Diego Maradona visitó nuestro país. Luego, ni siquiera para la Copa América 2015, el astro del fútbol mundial volvió a asomar las narices por Chile.

