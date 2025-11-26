“¿Dónde está?”: El nuevo misterio entorno a la muerte de Diego Maradona en Argentina

Se cumplieron cinco años de la muerte de Diego Maradona. El histórico “10” de la selección de Argentina dejó este mundo el pasado 25 de noviembre de 2020. Un paro cardiorrespiratorio fue fulminante y el planeta fútbol perdió a uno de sus grandes referentes.

“Diego no resistió”, fue la frase que enmarcó lo que nadie quería creer: la muerte del histórico Diego. Lo que de inmediato desató una masiva ola de mensajes para el campeón del Mundo. Además el día de su despedida cientos de hinchas se agolparon para darle la última despedida al hombre que tan feliz los hizo en una cancha.

Sin embargo, hay un macabro misterio entorno a su fallecimiento y que hasta el día de hoy se investiga. Así lo detalló El Gráfico con un tema que provoca perplejidad. Es que Maradona fue enterrado sin su corazón.

Dicho órgano al que se le realizaron las pericias correspondientes por el juicio que se lleva para encontrar a los implicados en su muerte. Lo que continuará el próximo 2026 cuando se reabra el caso.

¿Qué pasó con el corazón de Diego Maradona?

Según el medio citado, el corazón de Diego Maradona está bajo custodia en La Plata. El órgano tiene la doble de dimensión que uno común, y se detalla que tiene medio kilo más de peso y varios signos de microinfartos.

El último club que dirigió Diego Maradona fue Gimnasia Esgrima de La Plata (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Al expandirse la información de su ubicación, se indicó que varios grupos intentaron robar el corazón del “10” como trofeo de guerra. Por lo mismo hoy está con máxima seguridad en el Departamento de Anatomía Patológica de la policía trasandina.

Lo llamativo es que el corazón de Diego estará en conservación mientras sigue el caso. Lo que podría extenderse hasta por diez años. Tras ello, la familia tendrá que determinar que decide realizaron con tan especial órgano.

