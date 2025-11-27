Finalmente Manuel Pellegrini no llegará a la selección chilena. El Ingeniero decidió renovar su contrato con el Real Betis por una temporada más, hasta junio del 2027, lo que deja a la ANFP con poco margen de maniobra pensando en el próximo entrenador del equipo de todos.

Las versiones de la negativa del DT de 72 años apuntan a sus notorias diferencias con la actual dirigencia que rige en Quilín 5635. De acuerdo a información entregada en ADN Radio, el chileno no dirigirá a la Roja mientras Pablo Milad sea el presidente de la ANFP.

Esto va en directa línea con lo que dijo el propio Pellegrini sobre asumir en algún momento al combinado nacional. Fue en diciembre del 2024, cuando el Ingeniero aseguró que solo vendrá si hay un proyecto serio el nuestro balompié.

Las condiciones que exige Manuel Pellegrini para la selección chilena

En conversación en ese entonces con nuestro enviado especial de RedGol a España, Kenotrotamundos Skechers Futbol, el DT aseguró que “quiero dirigir a la selección si hay un proyecto, guiado por una dirección técnica que asesore a los dirigentes en lo que hay que hacer. Que sea un proyecto serio en que uno pueda intervenir, que tenga un área técnica a lo largo de todo el país”.

“Lo confieso ampliamente, he estado muy tentado de ir a la selección chilena. Sería un orgullo ir a un Mundial, es mi país, siempre he dicho que soy chileno. Pero tampoco creo que uno pueda ser mago y porque va una persona puede cambiar el fútbol. Debe haber una conciencia de un plan de desarrollo de la actividad”, añadió.

En ese sentido, el Ingeniero afirmó que “estoy seguro que si no está el convencimiento o voluntad, si uno va es para poner la cabeza en la guillotina (…) Es una mezcla de una dirigencia que debe tener un programa y luego elige un técnico que debe tener trayectoria y capacidad, es algo común”.

Sobre la opción de asumir otros roles en nuestro balompié, el entrenador avisó que “no es que yo pueda hacer lo que quiera en el fútbol chileno. Soy ingeniero, pero no directivo. No dirijo el fútbol”.

“Personalmente lamento mucho el presente (del fútbol chileno). Chile tuvo un momento muy alto con las dos Copa América y no es casualidad haber estado en esas latitudes (…) Confío en el futbolista chileno, que no se siente menos que nadie, pero después debe demostrarlo en el campo”, concluyó.